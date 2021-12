Windsor-Essex enregistre 63 nouveaux cas et un décès supplémentaires mardi

La santé publique locale déplore toutefois un nouveau décès. Il s'agit dune octogénaire qui vivait dans un centre pour personnes âgées. La région a perdu 484 personnes atteintes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les données de mardi sont dans l'ensemble meilleures que celles des derniers jours. En plus des 63 nouvelles infections, le bureau de santé confirme 550 cas sont actifs dans la région.

Les hospitalisations sont aussi en recul avec 29 personnes à l'hôpital en date de mardi matin. Il y en avait 34 la veille.

Les foyers d'éclosion sont au nombre de 33, dont 12 en milieu de travail, 7 dans la communauté et 17 dans des écoles et garderies. Deux centres de personnes âgées sont aussi touchés à Leamington : Franklin Gardens et Sun Parlor Home for Senior Citizens.

Doses de rappel

Lundi, la PDG de bureau de santé a affirmé que des rendez-vous supplémentaires seront ajoutés tout au long de la semaine pour permettre aux résidents d'obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Depuis lundi, tous les Ontariens de 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième injection il y a au moins trois mois peuvent prendre s'inscrire et les citoyens ont répondu à l'appel en grand nombre à travers la province.

Dans Windsor-Essex, les prochains rendez-vous disponibles pour obtenir une troisième dose st le 3 janvier.

Ailleurs dans la province, certains résidents ont obtenu des rendez-vous qu'en février.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Sarnia rapporte 20 nouvelles infections mardi portant à 4703 le nombre total de cas depuis le début de la pandémie. Il y a par ailleurs 149 cas actifs et neuf éclosions.

De son côté, le service de santé publique de Chatham-Kent signale trois nouveaux cas. 3375 infections ont été enregistrées dans la région depuis mars 2020. Il y a actuellement 145 cas actifs et six éclosions sur le territoire.