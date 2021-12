Ottawa reçoit de nouvelles doses du vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNTech

Ottawa a reçu lundi une cargaison de 1,136 million de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech destinées aux enfants de 5 à 11 ans, a annoncé mardi Services publics et Approvisionnement Canada.

Il s’agit d’une deuxième livraison du genre depuis que le vaccin a été autorisé par Santé Canada pour les enfants de cette tranche d’âge, le 19 novembre.

Une première livraison de 2,9 millions de doses avait été reçue deux jours plus tard, une quantité suffisante pour offrir une première dose à tous les enfants de 5 à 11 ans.

Ottawa collaborera étroitement avec les provinces pour distribuer les doses le plus rapidement possible , assure Services publics et Approvisionnement Canada.

La version pédiatrique du vaccin Cominarty de Pfizer-BioNTech doit être administrée en deux doses de 10 microgrammes, soit le tiers de la dose administrée aux 12 ans et plus.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) autorise un intervalle minimal de trois semaines entre les deux injections, tel que cela a été testé lors des essais cliniques.

Le Comité consultatif national de l'immunisation a cependant recommandé aux provinces d’espacer les doses de huit semaines afin d’obtenir une meilleure immunité.

Le tiers des enfants vaccinés

Le vaccin Cominarty est actuellement le seul à être autorisé pour les enfants de 5 à 11 ans au Canada.

Santé Canada étudie cependant une demande d’approbation du vaccin Spikevax de Moderna pour les enfants de 6 à 11 ans.

En date du 11 décembre, 30,46 % des enfants de 5 à 11 ans avaient reçu une première dose de vaccin et 1,14 % en avaient reçu deux.

Cela équivalait à 909 474 doses injectées, soit à peine un peu plus de 31 % des doses reçues fin novembre.

Ces chiffres ont certainement gonflé depuis, puisque les campagnes de vaccination sont toujours en cours dans les provinces.

Le Canada comptait 2,88 millions d’enfants de 5 à 11 ans le 1er juillet dernier, selon des données compilées par Statistique Canada.