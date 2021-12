Les souhaits de vos élues pour 2022

Radio-Canada Estrie a demandé à la mairesse de Sherbrooke et aux députées qui représentent la ville ce qu'elles avaient retenu de 2021 et ce qu'elles souhaitaient pour leurs citoyens dans la prochaine année.

Voici les souhaits d'Élisabeth Brière pour l'année 2022. Photo : Radio-Canada

Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke

Qu'espérez-vous pour votre circonscription en 2022?

J’espère que nous nous débarrasserons enfin de ce fichu virus et que nous pourrons reprendre nos activités avec tout l’entrain dont les Sherbrookois et Sherbrookoises sont capables! Ceci étant dit, je suis choyée de représenter une communauté si solidaire, si résiliente et si créative et je suis certaine que 2022 laissera place à tout autant de beaux projets pour notre ville, des projets verts, innovants et inclusifs.

Quel est l'événement marquant pour votre circonscription en 2021?

Vous le savez, le dossier des manèges [militaires] est un gros morceau de mon travail au fédéral! C’est pourquoi je suis si fière du chemin que nous avons parcouru pour assurer leur avenir. Nous avons sensibilisé notre gouvernement à leur valeur patrimoniale et historique pour notre ville, mais également à leur importance pour le travail actuel et à venir de nos quatre régiments. Nous avons obtenu, le 20 mai dernier, l’engagement clair de l’ancien ministre de la Défense d’assurer la préservation du manège Belvédère. Et nous avons réussi à faire débuter les travaux urgents avant la fin de l’année 2021! Je me réjouis des avancées dans ce dossier, et je nous souhaite de poursuivre sur la même voie en 2022!

Les voeux de Geneviève Hébert aux citoyens de Saint-François. Photo : Radio-Canada

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Qu’espérez-vous pour votre circonscription en 2022?

J’espère faire connaître et rayonner encore plus la circonscription. Certains l’ignorent, mais Saint-François couvre un grand pan de la ville de Sherbrooke. En plus des 12 municipalités de la MRC de Coaticook, les secteurs de Brompton, Fleurimont et Lennoxville se trouvent dans le comté. Cette portion sherbrookoise constitue 75 % de mon électorat. Je travaille sur de nouvelles annonces de projets porteurs, notamment en santé, en éducation, en économie et services de garde éducatifs à l’enfance.

Quel est l’événement marquant pour votre circonscription en 2021?

Ce qui ressort, c’est la diversité et l’ampleur de l’aide gouvernementale. Voici quelques exemples : en environnement, l’acquisition d’autobus scolaires électriques, en éducation supérieure, la formation et la recherche en agriculture et systèmes alimentaires durables à l’Université Bishop's, en sports et loisirs, l’aménagement d’un centre gymnique et de cheerleading, en économie, l’expansion de Kruger et l’implantation d’un studio d’Ubisoft, en culture, le soutien aux musées, aux bibliothèques et aux initiatives des municipalités et en santé, la bonification de l’aide aux ressources d’hébergement en dépendance.

Voici les souhaits de Christine Labrie pour l'année 2022. Photo : Radio-Canada

Christine Labrie, députée provinciale de Sherbrooke

Qu'espérez-vous pour votre circonscription en 2022?

L’annonce du financement d’une nouvelle école secondaire, des fonds pour créer un grand nombre de logements sociaux, et la confirmation que le gouvernement soutiendra la création d’un centre de crise communautaire en santé mentale.

Quel est l'événement marquant pour votre circonscription en 2021?

L’élection d’un nouveau conseil municipal représentatif de la diversité sherbrookoise et d’une nouvelle mairesse résolument engagée envers l’environnement et la démocratie.

Les vœux pour la prochaine année aux citoyens de Sherbrooke de la part de la mairesse Évelyne Beaudin. Photo : Radio-Canada

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Qu'espérez-vous pour votre ville en 2022?

C’est qu’ensemble, on pose les bases pour faire de Sherbrooke une ville où tout le monde peut se loger selon ses besoins, une ville verte qui protège ses boisés, une ville humaine qui consulte les gens. J’espère qu’on réussira à mettre sur les rails le plus grand nombre de projets de logements sociaux possible. J’espère que notre ville poursuivra sur sa lancée économique sans jamais oublier les plus démunis. Plus que jamais, je souhaite qu’on mise sur nos forces : nos deux universités, notre créativité et notre dynamisme entrepreneurial.

Quel est l'événement marquant pour votre municipalité en 2021?