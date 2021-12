Opération Nez Rouge termine sa campagne plus tôt que prévu en Outaouais

L’équipe parle d’une décision difficile mais sage , qui vise à soutenir les efforts de réduction des contacts afin de ralentir la propagation de la COVID-19.

Aussi, avec les annonces d'hier, la fermeture des bars et les heures restreintes au niveau des restaurants, cela aurait possiblement diminué encore le nombre de bénévoles et le nombre d'appels , indique Patricia Gougeon, coordonnatrice de l'Opération Nez Rouge Outaouais.

Patricia Gougeon, coordonnatrice de l'Opération Nez rouge Outaouais et directrice des communications de la Fondation Pat-Burns Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Pourtant, selon l'organisation, il n'y a pas à rougir quand on parle de cette édition 2021.

Après un an d’absence, l’opération avait fait son grand retour cette année pour une 37 e édition, avec des mesures sanitaires comme le passeport vaccinal obligatoire pour tous les bénévoles.

Bilan de la saison

En Outaouais, les bénévoles ont effectué près de 400 raccompagnements pendant onze soirées. Un résultat rendu possible par la présence de 182 bénévoles portant le fameux dossard rouge.



C'est moins que pour les précédentes éditions, mais Patricia Gougeon voit plutôt le verre à moitié plein.

« Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on avait beaucoup de nouveaux bénévoles, c'est une excellente nouvelle. Les gens qui sont venus se sont engagés a 120 % » — Une citation de Patricia Gougeon, coordonnatrice de l'Opération Nez Rouge Outaouais

Les bénévoles, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ont observé en première ligne les effets des mesures sanitaires, resserrées ou assouplies, sur les personnes qu'ils ont raccompagnées.

Les utilisateurs du service leur disaient "c'est notre première soirée ensemble depuis longtemps, on est contents de sortir" et ça se traduisait par leur immense générosité, on a vu des dons incroyables , ajoute Mme Gougeon.

La Fondation Pat Burn, qui a organisé la campagne pour une troisième année consécutive, a d'ailleurs amassé 17 000 dollars pour la relève sportive de notre région.

Appel à la prudence pour les fêtes

Avec cette fin de saison hâtive, il n’y aura donc pas de raccompagnement proposé pour les fêtes de fin d’année.

Alors Opération Nez Rouge Outaouais rappelle à la population quelques conseils de base pour rentrer chez soi en toute sécurité : cibler un conducteur désigné en début de soirée, appeler un taxi, un service de transport ou encore un ami ou une amie.