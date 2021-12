Légère hausse de taxes à Senneterre

La Ville a adopté lundi soir un budget équilibré de 7,5 millions de dollars, en hausse de 2,8 % par rapport à 2021. Cette augmentation est causée principalement par la réalisation des travaux à la piscine du Complexe sportif Allaire et à l’acquisition d’un camion incendie.

Pour le propriétaire d’une résidence moyenne évaluée à 120 000 $, la majoration du compte de taxes représente environ 26 $.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat (archives) Photo : Radio-Canada

Malgré cette légère hausse, on est bien fiers de limiter l’impact pour les citoyens, surtout que nous avons déposé un nouveau rôle d’évaluation en progression de 14 % , souligne la mairesse Nathalie Ann Pelchat.

Senneterre investira 955 000 $ en 2022 pour le remboursement de sa dette, qui atteint maintenant 8,8 millions de dollars, en légère baisse.

En plus de lancer quelques chantiers de réfection de rues en 2022, l’administration municipale entend poursuivre les démarches pour faire avancer les projets du Centre de valorisation des aires protégées et du motel serricole.

La Ville veut aussi mousser la construction et la rénovation d’habitations, ce qui pourrait aider à attirer de nouveaux résidents.