Tous les visiteurs à l’Î.-P.-É. devront s’isoler pour au moins 4 jours

Le premier ministre Dennis King a également annoncé lors d'une conférence de presse mardi que dès mercredi, les bars et restaurants devront fermer à 23 h.

Nous voyons des niveaux d’infection que nous n‘avons jamais vus depuis le début de cette pandémie , a-t-il remarqué.

Les personnes qui se rendront à l'île à compter de mercredi devront s'isoler pour quatre jours. Ils se verront remettre des tests de dépistage rapide à leur arrivée dans la province et devront en faire un au deuxième jour de leur isolement et un autre au quatrième jour, après quoi ils pourront cesser leur quarantaine. Un test de dépistage rapide leur sera aussi administré à leur point d'entrée, que ce soit à l'arrivée d'un traversier, au pont de la Confédération ou à l'aéroport.

S'ils choisissent de s'isoler avec d'autres personnes, celles-ci devront aussi s'isoler et effectuer des tests rapides.

Dennis King a admis qu'il pourrait être difficile pour la province d'assurer une surveillance rapprochée des exigences de dépistage, mais il dit compter sur la bonne foi des insulaires et des visiteurs pour limiter la propagation du virus.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard Dennis King demande aux insulaires de respecter les nouvelles exigences liées à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le renforcement de ces mesures sera un défi un peu plus grand cette fois , dit-il.

29 nouveaux cas

La province a annoncé 29 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte à 112 le nombre de cas actifs. Depuis une semaine, il y a eu 115 nouveaux cas dans la province insulaire, dont 18 cas confirmés du variant Omicron.

« Certains vont passer Noël en isolement et ça devrait être un temps à passer en famille [...] Je déteste que des insulaires doivent vivre cette situation. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

M. King a indiqué que l'importation du virus par des gens de l'extérieur de la province était le plus grand défi de l'Île-du-Prince-Édouard.

Selon la santé publique, au cours de la dernière semaine, 58 % des nouveaux cas sont des contacts rapprochés de personnes ayant la COVID-19. Il y a également 22 % des cas qui sont liés à des voyages au Canada, 15 % à des voyages internationaux et 5 % des cas sont jugés comme de la transmission communautaire.

Nous avons appris dans la dernière semaine que la majorité des cas liés à des contacts rapprochés, sont des contacts avec des gens qui ont voyagé , a indiqué la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison.

La médecin hygiéniste en chef Heather Morrison estime qu'il faut ralentir au maximum la propagation du variant Omicron à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

La Dre Morrison craint une hausse des hospitalisations. Elle précise que même s'il semble que le variant Omicron soit moins dangereux, l'augmentation des cas pourrait submerger le réseau de la santé.

Actuellement, il n'y a pas de patients hospitalisés dans la province, qui n'enregistre toujours pas de morts liées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

L'Île-du-Prince-Édouard avait déjà annoncé une série de mesures vendredi lorsque 31 nouveaux cas avaient été annoncés, un record pour la petite province insulaire.

Le nombre de personnes permises dans un rassemblement privé est passé de 20 à 10. Les visites dans les établissements de soins ont été limitées. De plus, les activités récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans ont été suspendues. Les danses et les soirées de karaoké ont été interdites et les exigences de distanciation dans les espaces publics ont été renforcées.

Le virus s’en fout si c'est les fêtes ou si nous avons des plans de voyages , a rappelé la Dre Morrison.

Un meilleur accès aux tests rapides

La santé publique est consciente des défis d'accès au dépistage, a indiqué Heather Morrison. Dorénavant, les personnes identifiées comme des contacts rapprochés d'un cas de COVID-19 recevront un courriel contenant les directives d'isolement et de dépistage.

Clinique de dépistage de COVID-19 à Borden-Carleton, Île-du-Prince-Édouard, le 19 décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

De plus, comme le nombre de trousses de dépistage rapide est limité, sa distribution sera mieux ciblée pour rejoindre les groupes suivants :

Les employés du secteur public qui ne sont pas vaccinés;

Les personnes qui voyagent à l'Île-du-Prince-Édouard;

Les élèves des écoles où un cas de COVID-19 est présent;

Les familles ayant de jeunes enfants;

Les résidents de régions plus éloignées des centres de dépistage de Santé Î.-P.-É. (régions de Tignigh, O'Leary, Montague, Souris et Alberton).

La médecin-hygiéniste en chef a rappelé que les tests rapides ne sont pas aussi précis que les tests PCR et qu'en présence de symptômes, il est primordial de prendre rendez-vous pour subir un test. Elle rappelle que ces tests ne sont pas des laissez-passer pour faire des rassemblements ou des fêtes.