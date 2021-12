Pas de resserrement des mesures pour l’instant, en Ontario, selon le Dr Roumeliotis

Resserrement des mesures ou non en Ontario ? Les deux prochaines semaines le diront, a indiqué le Dr Paul Roumeliotis, président de l'Association des agences de santé publique de l’Ontario et médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Si pour l’instant la situation en Ontario ne justifie pas l’imposition de restrictions aussi sévères que celles annoncées lundi au Québec, le confinement est toujours une option envisagée, a-t-il averti.

Je peux vous dire que, oui, on pense à ça. On a des plans pour faire plus de restrictions, si éventuellement on voit que les cas commencent à augmenter de façon non contrôlable et si on voit un débordement dans les hôpitaux. Mais pour le moment, les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs sont stables. Elles n’ont pas augmenté du tout , a indiqué le Dr Roumeliotis dans une entrevue accordée à l'émission Les Matins d’ici, mardi.

« C’est sûr et certain que si on voit que notre système [de santé] commence à déborder, l’Ontario va imposer d’autres restrictions. J’espère que non. J’espère que les restrictions qu’on a mises en place il y a quelques jours vont suffisamment contrôler la vague. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, président de l'Association des agences de santé publique de l’Ontario.

Ce dernier nuance toutefois, en précisant que les nouveaux cas déclarés ont un impact sur les taux d’hospitalisation généralement de 10 à 14 jours plus tard.

Il faut vraiment suivre le nombre de cas, les hospitalisations de façon étroite et je pense que les deux prochaines deux semaines vont nous donner une meilleure idée , a déclaré le Dr Roumeliotis.

Le Dr Paul Roumeliotis est le médecin-hygiéniste en chef du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) et président de l'Association des agences de santé publique de l’Ontario. Photo : Radio-Canada

Le Dr Roumeliotis a dépeint une situation un peu plus sombre au Québec qu’en Ontario, ce qui explique les mesures plus contraignantes annoncées lundi par la province voisine.

Le contexte est différent au Québec. Ils ont plus de cas que nous, avec la moitié de notre population. Au niveau de la transmission, c’est plus élevé au Québec , a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la fermeture des écoles avant les Fêtes n’est pas nécessaire en Ontario, comme c’est le cas au Québec, selon le Dr Paul Roumeliotis.

Je pense qu’il n’y a pas de raison actuellement [de fermer les écoles avant le congé des Fêtes]. On a des cas dans nos écoles, mais pas de façon importante dans notre région , a-t-il dit.

On accepte que Omicron est ici

Le Dr Roumeliotis indique que les efforts déployés par la santé publique et la population visent maintenant à contrôler le nouveau variant de la COVID-19 Omicron et non pas l'éliminer.

[Les mesures restrictives] ne vont pas arrêter la vague. Nous, on accepte que Omicron est ici. 88 % de tous les cas sont des cas Omicron en Ontario présentement et ça va être100 % d’ici quelques jours. On ne peut pas complètement éliminer Omicron, mais il faut vraiment qu’on en diminue l’effet sur les personnes vulnérables. Autrement dit, il faut diminuer la morbidité et la mortalité dues au variant Omicron , explique-t-il.