L’arrivée du variant Omicron sur la Côte-Nord inquiète la santé publique

Trois cas du nouveau variant Omicron ont été recensés dans la région : un en Basse-Côte-Nord, un en Minganie et un dans Manicouagan.

Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, se dit préoccupé par l’arrivée du variant dans la région.

Il précise que les trois cas du variant Omicron recensés lundi pourraient toutefois ne pas être les seuls.

Richard Fachehoun estime qu'il est impératif d'aller chercher une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Il affirme que ce ne sont pas tous les cas positifs à la COVID-19 qui passent au criblage. D'autres résultats de criblage sont attendus au cours des prochains jours, selon le docteur Fachehoun.

« Donc, dans les prochaines semaines, on aura une augmentation des cas. » — Une citation de Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord

C’est que le variant Omicron se transmet plus facilement que le variant Delta précédent.

Le docteur Fachehoun relève alors un problème inquiétant lié au nouveau variant, soit celui de l’efficacité des vaccins à ARN. Jusqu’à récemment, seulement deux doses étaient recommandées par les autorités de santé publique pour être considérées comme suffisantes.

L’efficacité des vaccins à ARN diminue de 90 % à 70 % face au variant Omicron, selon la santé publique.

« Le variant Omicron a tout changé. » — Une citation de Richard Fachehoun

Il incite les Nord-Côtiers de 65 ans et plus, ainsi que les personnes qui ont des maladies chroniques à aller chercher une 3e dose de vaccin contre la COVID-19.

Le docteur Fachehoun rappelle que lorsque quelqu’un est pleinement vacciné, cette personne réduit considérablement ses chances de développer une forme sévère de la maladie.

Selon lui, le vaccin est une arme redoutable pour limiter les hospitalisations causées par la contraction du virus, et ainsi éviter de désengorger le réseau hospitalier.

Si on ajoute à la vaccination le respect des mesures, la réduction des contacts et le port du masque, ça nous permet de vraiment limiter l'infection, la transmission du virus. , indique-t-il. Donc dans cette situation, on sera vraiment content que les gens soient vaccinés.

Le docteur Fachehoun insiste aussi sur l’importance de limiter nos déplacements entre des régions de la province, ainsi qu’entre les différentes MRC de la Côte-Nord.

Il affirme que les congés du personnel de la santé durant la période des fêtes ont dû être réorganisés, afin d'assurer une couverture adéquate du réseau.

Le docteur Fachehoun explique que les prochaines semaines devraient s’avérer particulièrement lourdes por le système de santé, et que des ajustements aux horaires des employés du CISSS de la Côte-Nord ont dû être effectués pour éviter le pire.

Les cas explosent en Basse-Côte-Nord

En date de lundi, 82 cas étaient actifs dans la région. Selon les données de l'INSPQ, 62 d’entre eux étaient enregistrés en Basse-Côte-Nord.

En Basse-Côte-Nord, les gens sont isolés. , explique-t-il. L’enjeu, c’est d’avoir des gens qui présenteront des formes sévères. Les faire sortir de la Basse-Côte-Nord, c’est complexe.

Il rappelle que les résidents de la Basse-Côte-Nord sont notamment tributaires des aléas de la météo, ce qui rend laborieuses les opérations de transport vers les grands centres hospitaliers.

Pour limiter la transmission du virus, la santé publique demande maintenant aux résidents de la Basse-Côte-Nord de ne pas se déplacer d’une municipalité à une autre.

« Normalement, d’ici deux semaines, on devrait avoir stabilisé la situation. Mais d’ici là, les cas devraient continuer à augmenter. » — Une citation de Richard Fachehoun

La mairesse de Bonne-Espérance, Dale Roberts-Keats, indiquait hier qu’une majorité des cas de la Basse-Côte-Nord provient de sa municipalité.

Les deux écoles avoisinant le village de Bonne-Espérance, soit l’école Mountain Ridge à Vieux-Fort et l’école Scheffer à Blanc-Sablon, ont dû être fermées après que le Centre de services scolaires du littoral ait pris connaissance de résultats positifs dans les derniers jours, selon l’administrateur général du CSS, Philip Joycey.

Pour venir en aide aux résidents de la Basse-Côte-Nord, les Rangers de l'armée canadienne porteront assistance à la municipalité de Bonne-Espérance. Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, en a fait l’annonce hier sur Twitter  (Nouvelle fenêtre) .

Le docteur Richard Fachehoun, explique que les rangers devraient aider au rappel des mesures sanitaires et au soutien psychosocial.