Augmentation des cas de COVID-19 : Montréal déclare de nouveau l’état d’urgence

C’est un outil de plus pour assurer la continuité des services publics pendant la crise sanitaire et soutenir le réseau de la santé et les personnes vulnérables , selon la mairesse.

Lundi déjà, la mairesse avait évoqué cette possibilité. L'état d'urgence permet de faciliter la mobilisation de ressources humaines et matérielles sans obligation de passer par des appels d’offres.

Cette mesure avait été décrétée le 27 mars 2020 à Montréal, dans la foulée d’une demande formulée par le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda. Il s’agissait d’une première.

Cette mesure exceptionnelle a été levée le 23 août dernier.

