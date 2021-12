Hausse des cas de COVID-19 : Montréal déclare de nouveau l’état d’urgence

C’est un outil de plus pour assurer la continuité des services publics pendant la crise sanitaire et soutenir le réseau de la santé et les personnes vulnérables , a affirmé la mairesse.

Elle en a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse virtuelle mardi matin. Valérie Plante a déclaré samedi avoir contracté la COVID-19 et elle s'est placée en isolement.

L’état d’urgence a été décrété pour 48 heures et devra être reconduit par le Conseil d’agglomération de Montréal, précise la Ville par communiqué.

Lundi déjà, la mairesse avait évoqué cette possibilité. L'état d'urgence permet de faciliter la mobilisation de ressources humaines et matérielles sans obligation de passer par des appels d’offres.

Par exemple, nous pourrons acheter du matériel de protection et de dépistage aux employés essentiels de l'agglomération , a évoqué la Mme Plante.

Nous pourrons conclure toutes les ententes nécessaires pour mettre en place des sites d’hébergement d’urgence rapidement en soutien au réseau de la santé et aux organismes communautaires , a-t-elle ajouté.

L'état d'urgence avait été décrété le 27 mars 2020 à Montréal, dans la foulée d’une demande formulée par le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda. Il s’agissait alors d’une première.

Cette mesure exceptionnelle a été levée le 23 août dernier, mais la situation épidémiologique a rapidement changé avec la propagation du variant Omicron, a souligné la mairesse Plante.

Seulement hier, Montréal a enregistré 1455 nouvelles personnes touchées par la COVID , a-t-elle rappelé mardi.

Les données les plus récentes de Santé Montréal font état de 1656 cas de plus à Montréal dans les dernières 24 heures, pour un total de 170 352 cas depuis le début de la pandémie.

Jusqu'à présent, 4876 personnes sont décédées de la COVID-19 dans la métropole.