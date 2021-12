Une nouvelle hausse des taxes municipales à Matagami en 2022

Cette augmentation tient compte d’une baisse des revenus de redevances des projets hydroélectriques de 230 000 $ et de l’augmentation de certaines dépenses, dont le portefeuille d’assurances qui bondit de 28 %. La Ville a donc adopté, le 17 décembre, un budget équilibré en baisse de 3,7 % pour atteindre près de 5,8 millions de dollars.

On a fait un exercice, parce que si on n’avait pas fait des concessions budgétaires, si on n’avait pas coupé des dépenses… On a dû faire des choix difficiles, mais sans jamais toucher aux services à la population. La prémisse de base, c’était : est-ce que ça vient toucher la qualité des services à la population? Non? Parfait. Est-ce que ce sont des choses dont on peut se passer? Oui? On le fait , explique le maire René Dubé.

Le maire de Matagami, René Dubé (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

En pratique, le propriétaire de la maison moyenne évaluée à 104 000 $ paiera 76 $ de plus en 2022, pour un total d’environ 2600 $.

Notre objectif primordial, c’est de donner le service à nos citoyens avec le coût le plus juste possible. On a fait le travail. Ça reflète la réalité qu’on a aujourd’hui et le défi va être énorme pour les prochaines années , estime M. Dubé.

Toujours avancer

En dépit de la fermeture de la mine Bracemac-McLeod, prévue en juin, Matagami ne veut surtout pas donner l’impression qu’elle a lancé la serviette. Tout est mis en place afin d’améliorer la qualité de vie et maintenir le niveau de service. En 2022, la Ville poursuivra les travaux au sentier-parc, la réfection de la rue de la Savane, la rénovation de la bibliothèque et du bureau municipal.

On ne veut pas donner le message qu'on n'avance plus, qu'on ne va pas de l'avant. Ce sont déjà des choses qu'on avait prévues. Il y a des sommes réservées pour ça, avec les programmes qui existent. Et le meilleur message, c'est par l'exemple que nous on fait. On voit au contrôle de nos coûts et on continue à investir dans notre futur , fait valoir le maire Dubé.

Ce dernier se réjouit par ailleurs des décisions prises dans le passé qui ont permis de dégager une marge de manœuvre financière, faisant en sorte que la Ville n’affiche aucune dette.

Inverser le navettage

Longtemps victime du navettage de ses travailleurs qui habitent ailleurs qu’à Matagami, la Ville souhaite aussi renverser la vapeur au cours des prochaines années. Elle espère que des travailleurs s’installeront à Matagami pour travailler dans des mines situées plus au nord. René Dubé s’attend à des annonces en début d’année 2022 pour que le transport par avion des travailleurs puisse bientôt aussi se faire à partir de Matagami.