Le temps commence à presser pour la survie d’IRIS Estrie

Le 1er novembre dernier, IRIS Estrie tirait la clochette d'alarme sur le fait que son avenir était compromis en raison de la non-reconduction d'une subvention du gouvernement fédéral. Les choses n'ont pas bougé depuis. On n'a pas plus de financement. Ça appartient à plusieurs paliers gouvernementaux de nous aider, mais c'est principalement au niveau du Québec pour financer notre mission , rappelle la directrice générale de l'organisme, Charlène Aubé.

L'organisme travaille en prévention des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), du VIH-SIDA et des hépatites depuis plus de 30 ans. C'est le seul organisme qui effectue ce travail en Estrie.

« C'est une question de santé publique. C'est le travail des gouvernements à mettre l'argent nécessaire pour soutenir l'organisme. [...] On a fait des pressions, mais les réponses ne sont pas très rapides. » — Une citation de Nathaniel Oliviero-Pilon, membre du conseil d'administration d'IRIS Estrie

Des discussions ont eu lieu dernièrement avec la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. Elle a écrit des lettres d'appui pour nous qui ont été acheminées au Programme de soutien aux organismes communautaires et à différents ministères. Pour l'instant, tout est refusé. On a reçu de petits montants de différents ministères, mais ce n'est pas suffisant , indique Mme Aubé.

IRIS Estrie a besoin de 250 000 $ pour garder le même niveau de service qu'actuellement. Sinon, neuf intervenantes pourraient perdre leur emploi le 31 mars prochain. Notre intention n'est pas de fermer l'organisme. On va se battre jusqu'au bout. C'est inadmissible qu'un organisme comme le nôtre ferme , insiste-t-elle.

L'organisme revendique une augmentation du Programme de soutien aux organismes communautaires. Actuellement, IRIS Estrie reçoit 65 000 $ par année pour mener à bien sa mission. À titre comparatif, l'organisme du Centre-du-Québec qui travaille à la prévention des infections transmises sexuellement et par le sang ITSS recevrait trois fois plus. Il y a l'Arche de l'Estrie qui existe aussi et qui est en soutien aux personnes qui ont le VIH ou l'hépatite C. Est-ce qu'on peut penser que le financement dédié aux infections transmises sexuellement et par le sang ITSS est séparé en deux? Peut-être, mais il faut comprendre que nos missions sont très différentes , explique Mme Aubé.

IRIS Estrie offre des services à plus de 2000 personnes chaque année.