Augmentation de 3 % du compte de services pour les citoyens de Ville-Marie

Cette augmentation ne sera toutefois pas la même pour tous les citoyens de Ville-Marie puisque la ville utilise le régime d’impôt foncier à taux variés.

Pour une maison estimée à 150 000 $, la tarification municipale augmentera de 42 $, soit 1,88 %.

On appelle ça le compte de services maintenant puisque ça touche à différents services de la municipalité. Une augmentation qui est là, on peut en mettre beaucoup sur la pandémie, mais si on met la pandémie de côté, il y a quand même des augmentations qui sont réelles , explique le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre.

La Ville de Ville-Marie prévoit une augmentation de ses dépenses de 4,42 % comparativement au budget de 2021, ce qui équivaut à un montant de plus de 5 500 000 $.

La municipalité projette des investissements de 4 320 000 $ pour son exercice financier 2022. Plus de la moitié de ce montant est destiné à l’aménagement du Parc des Clubs derrière l’Hôtel de Ville et à la salle des machines de l’aréna.

À l’aréna, on est déjà très avancé au niveau de ce bâtiment-là, mais c’est la salle des machines où on prévoit des dépenses d’à peu près un million de dollars. Le Parc des Clubs, on a un projet qu’on veut réaliser par phases. C’est un projet de 3,5 millions environ et on prévoit 1 200 000 $ en dépenses pour l’année 2022 , explique le maire de Ville-Marie.