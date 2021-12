Un budget entre développement et prudence à Carleton-sur-Mer

Les élus de Carleton-sur-Mer ont adopté lundi soir un budget que le maire Mathieu Lapointe qualifie de réaliste.

Dans un contexte de pandémie et d’inflation, les élus n’ont pas voulu alourdir le fardeau des contribuables.

Pour une résidence d’une valeur moyenne de 181 900 $, l’augmentation de l'impôt foncier est de 1,7 %. On a toujours en tête de faire attention avec l’augmentation du taux de taxation. On y va sur une légère augmentation.

Pour augmenter ses revenus, la Ville peut par contre compter sur l’augmentation de la valeur foncière ainsi que sur une hausse anticipée des recettes du camping municipal. On travaille toujours à augmenter nos revenus. On a de nouvelles constructions qui se sont ajoutées , ajoute le maire.

Avec un budget en hausse, la Ville continuera à investir dans l’amélioration des services municipaux et dans le développement de ses services.

Le maire Mathieu Lapointe explique que l'aréna et la mise à niveau du réseau d'aqueduc et d'égout du camping seront deux investissements importants de 2022. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Carleton-sur-Mer souhaite notamment utiliser les revenus supplémentaires pour créer de nouveaux postes aux travaux publics, en développement économique et en tourisme. Un poste d’inspecteur municipal sera aussi ouvert en collaboration avec la MRC d’Avignon. On va ajouter une deuxième ressource qui va être à 85 % pour Carleton-sur-Mer, mais qui va être employée par la MRC , explique Mathieu Lapointe.

Cette deuxième ressource aidera la municipalité à appliquer les réglementations d’urbanisme et à en faire le suivi.

Au cours des dernières années, la Ville a réussi à diminuer sa dette de 3 millions de dollars. Elle augmentera légèrement l’an prochain en raison des investissements.

Sept des 18 millions de dollars prévus au plan triennal seront investis en 2022. La Ville prévoit, entre autres, un montant de 3 millions pour la réfection de l’aréna Léopold-Leclerc et 1,6 million pour le remplacement du réseau d’aqueduc et d'égout du camping municipal ainsi qu’un peu plus de 500 000 $ pour la rénovation du chalet de la pointe Tracadigash. On investit dans notre milieu pour l’année prochaine , commente Mathieu Lapointe.

Le centre Léopold-Leclerc a fait l'objet de plusieurs investissements au cours des dernières années et ce sera encore le cas en 2022. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

D’autres projets sont sur la table, mais dans l’horizon de 2023, dont celui d’aménager un écoquartier et de construire un immeuble à logements abordables.