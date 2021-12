Pensionnats : Marc Miller ouvert à un examen indépendant de l’accord d’indemnisation

Selon Marc Miller, la révision de cet accord intervenu entre le gouvernement fédéral et l'Église catholique permettrait de mettre en lumière plusieurs éléments de l’histoire.

« Dans ce dossier, mon travail est d'aller au fond des choses. Ce n'est pas la fin de l'histoire. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le ministre indique avoir parlé à des experts pour évaluer la meilleure manière de procéder, et précise que ces discussions en sont encore seulement à leurs débuts.

Rappel des faits

Un juge de la Saskatchewan avait jugé en juillet 2015 qu'une entente existait entre le gouvernement fédéral et un regroupement d'entités catholiques. En vertu de cette entente, l'Église catholique était exonérée de son obligation de verser le solde des 79 millions de dollars aux victimes des pensionnats ou de leur offrir des services en nature.

Le gouvernement Harper avait interjeté appel de cette décision en août 2015.

Le Canada était alors plongé dans une campagne électorale qui s'est conclue par la victoire des libéraux de Justin Trudeau.

À l'automne 2015, une personne au sein du gouvernement fédéral a décidé d'abandonner la poursuite et l'affaire a été classée.

Depuis, cependant, et entre autres à la suite d'une enquête de CBC, des questions se posent quant à l'identité de la personne responsable de cette décision. Lundi, le ministre Miller a affirmé avoir en sa possession des documents prouvant que l'ancien ministre conservateur Bernard Valcourt était impliqué dans le dossier à l'époque. Celui-ci a nié les allégations.

Les Autochtones continuent de demander la divulgation de tous documents relatifs aux pensionnats. Les archives que possèdent le gouvernement fédéral et l'Église catholique pourraient entre autres permettre de retracer des enfants disparus alors qu'ils étaient sous la garde de l'Église.

Des documents toujours demandés

Dans une entrevue accordée à CBC, Marc Miller pense qu'il pourrait ne pas y avoir davantage de documents contenant des témognages, mais, ajoute-t-il, cela revient constamment sur le tapis, alors je ne serais pas surpris s'il y en avait. Je garde l'esprit ouvert .

La Fédération des nations autochtones souveraines demande de son côté la publication immédiate des documents gouvernementaux en lien avec l’accord.

Son chef, Bobby Cameron, réitère cette attente envers Ottawa et le ministre Miller. La divulgation des derniers dossiers donnerait accès à la vérité aux 150 000 survivants, à leurs familles et à leurs communautés, rappelle Bobby Cameron.

« C’est une étape nécessaire pour le parcours de guérison de nombreux survivants. » — Une citation de Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines

M. Cameron se dit dégoûté et frustré que des documents ne soient toujours pas partagés.

La directrice du centre Indian Residential School History and Dialogue Centre de l’Université de la Colombie-Britannique, Mary Ellen Turpel-Lafond, déclare que tout examen de l'accord intervenu entre Ottawa et l'Église catholique doit inclure la divulgation complète et publique des documents.

Selon elle, un examinateur doit aussi avoir les pouvoirs pour obliger les témoins à comparaître et à témoigner. Nous avons besoin de cette imputabilité. C'est ce que veulent les survivants et nous avons cette dette envers eux , dit-elle.

Faire la lumière sur les événements de 2015

Après avoir contacté d’anciens ministres et hauts fonctionnaires, CBC a constaté que plusieurs d’entre eux détiennent des documents et refusent de les partager.

Selon Marc Miller, c’est l’ancien ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord, Bernard Valcourt, qui a abandonné l’appel de la décision de la Cour, tout juste avant l’arrivée au pouvoir des libéraux en 2015. Il dit possèder un document qui le prouve, mais refuse de le partager.

Marqué secret par l’ancien gouvernement conservateur, ce document serait soumis à la confidentialité et ne pourrait être dévoilé.

Marc Miller confirme que son équipe tentera d’évaluer comment déclassifier ce dossier et ainsi permettre aux personnes qui le désirent d’en obtenir une copie.

Pour sa part, Bernard Valcourt nie sa responsabilité, en affirmant ne pas être au courant de cette affaire.

Avec des informations de Jason Warick