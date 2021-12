Le top 10 des nouvelles sportives de l’année à Ottawa et Gatineau

Une autre belle année pour Sophia Jensen

Sophia Jensen a remporté quatre médailles aux championnats du monde des moins de 23 ans au Portugal. Photo : Radio-Canada

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sophia Jensen est abonnée aux médailles internationales. La jeune femme de Chelsea a gardé ses bonnes habitudes en 2021 après de longs mois d’entraînements complexes en raison de la pandémie.

Elle est d’abord passée tout près de se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Jensen a chauffé Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent en compagnie de sa coéquipière Julia Lilley au C - 2500 m.

L’athlète s’est surtout démarquée aux championnats du monde des moins de 23 ans. Elle a remporté quatre médailles, dont deux d’or, à sa première participation dans cette catégorie après avoir dominé les juniors, les années précédentes.

Toutes les courses sont de bonnes courses. Je suis vraiment surprise parce que les athlètes avec moi sont si fortes. C’est un honneur de faire des courses avec elles. Je suis excitée de faire de si bonnes courses, plaisantes , a mentionné la canoéiste après les Championnats des moins de 23 ans.

Sophia commencera en 2022 sa route vers les Jeux olympiques de Paris… où elle espère arriver en pleine forme et dominer.

Saison difficile pour l'Atlético et le Rouge et Noir

L'entraîneur de l'Atlético Ottawa, Mista Photo : Radio-Canada

Les équipes de sport professionnel d’Ottawa ont encore eu des problèmes sur le terrain en 2021.

L’Atlético Ottawa devait retrouver un semblant de normalité après avoir lancé ses activités en pleine pandémie en 2020. Les espoirs étaient grands pour l’organisation après un camp d’entraînement de près de deux mois en Espagne et une formation renouvelée.

La saison a finalement été catastrophique. L’Atlético n’a remporté que 6 victoires en 28 rencontres et a pris le tout dernier rang de la Première Ligue canadienne, la CPL.

Je crois que si nous avions la même formation sur papier en 2022, nous aurions de meilleurs résultats sans tout le contexte de la COVID-19 , croit le président de l’équipe, Fernando Lopez. Notre long camp, qui aurait dû être une force, a finalement été un obstacle, notamment avec le confinement au retour. Il y aura des changements dans les prochaines semaines et nous serons une équipe qui participera aux séries l’an prochain , a promis l’Espagnol au moment de faire le bilan de son équipe.

Les rumeurs sont toujours nombreuses sur l’identité du prochain entraîneur de la formation. Un retour de Marc Dos Santos dans la capitale n’est pas exclu.

La saison du Rouge et Noir d’Ottawa n’a guère été mieux. La formation n’a remporté que 3 victoires en 14 rencontres. C’est sa pire saison depuis son retour dans la Ligue canadienne de football en 2014. Le manque de constance au poste de quart a fait mal. Cette saison catastrophique a aussi eu raison du directeur général Marcel Desjardins, en poste depuis les débuts de l’organisation.

Ironiquement, le président de Ottawa Sports and Entertainment Group OSEG , Mark Goudie, a mentionné que l’équipe cherchera une personne qui possède les mêmes qualités que Desjardins pour le remplacer.

Hendrix Lapierre rejoint la LNH

Hendrix Lapierre, 19 ans, a marqué son premier but dans la LNH à son premier match. Photo : Radio-Canada

Tout partisan de hockey canadien qui se respecte a vu ce but en boucle dans les bulletins de nouvelles et lors de la présentation des faits saillants dans les jours suivants : le premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de Hendrix Lapierre.

Plus que la beauté du but, c’est la célébration qui a suivi qui a frappé les esprits. Le vétéran TJ Oshie a jeté un gant sur la patinoire pour soulever Lapierre, tombé sur la glace, avant de l’enlacer et de célébrer avec lui. Le sourire du Gatinois lorsqu’il retourne au banc est resté gravé dans les esprits.

Lapierre a finalement joué six rencontres avec les Capitals, dont une à Ottawa, avant d’être retourné dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Je pense que j’ai réalisé l’ampleur de ce qui venait de se passer quelques jours plus tard, quand j’ai vu les images, les personnes qui m’ont texté , a fait remarquer Hendrix Lapierre.

La réaction de Oshie était vraiment spéciale. Le fait que ce soit devant ma famille aussi. Je ne dirais pas que la soirée était parfaite. Il n’y a rien de parfait, mais tout a fait en sorte que ça a été vraiment exceptionnel. Je vais m’en souvenir pour le reste de ma vie , dit-il.

Le jeune homme de 19 ans a toutefois connu une amère déception, il y a quelques semaines, alors qu’il a été retranché pour une deuxième année de suite au camp d’Équipe Canada junior. Le talent est grand au pays et cette formation est difficile à percer.

D’autres joueurs de la région ont aussi fait leurs premiers pas dans la Ligue nationale de hockey LNH cette année, dont Benoît-Olivier Groulx, aussi de Gatineau, et Mason McTavish d’Ottawa.

Le numéro 4 de Guy Lafleur retiré

La LHJMQ a retiré le numéro 4 en 2021, soit celui de Guy Lafleur. Photo : Radio-Canada

L’année 2021 a été une année extrêmement difficile sur le plan de la santé pour l’ancien joueur des Canadiens Guy Lafleur.

L’idole de Thurso combat une récidive très agressive de son cancer des poumons et les traitements sont exigeants. Mais le démon blond a continué d’être présent pour les amateurs de hockey et il a été présent à pratiquement toutes les occasions qui lui étaient présentées au cours des derniers mois.

Lafleur a fait l’objet de nombreux honneurs, partout au Québec. La Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ a notamment retiré son ancien numéro 4. C’est à Gatineau que la première cérémonie du genre a été organisée et Lafleur y était parce qu’il tenait à venir chez lui, en Outaouais pour ce moment. Chaque fois, l’ancien joueur de 70 ans a démontré une belle sensibilité et des émotions à fleur de peau.

Je commence de nouveaux traitements dans les prochains jours qui sont beaucoup plus agressifs , avait révélé Lafleur lors de son passage au Centre Slush Puppie. Il y a de bonnes et de moins bonnes journées. On se rend compte que c’est un privilège de vieillir.

Une cérémonie a aussi été organisée à Québec pour Flower, qui a pu admirer une nouvelle œuvre d’art lui rendant hommage près du Centre Vidéotron.

Je me souviens d’un déjeuner avec Jean Béliveau durant lequel il m’a dit qu’une carrière, ça passe vite. J’ai 19 ans, ça ne passait pas si vite que ça. Mais je dois vous avouer que je ne l’ai pas vu passer , a dit avec émotion Lafleur devant la statue à son effigie à Québec.

On souhaite à Guy de recouvrer la santé en 2022.

Katherine Stewart-Jones et Antoine Cyr

La fondeuse Katherine Stewart-Jones. Photo : Radio-Canada

Les fondeurs de l’Outaouais ont connu de grands moments cette année. Deux en particulier.

Katherine Stewart-Jones a notamment signé le meilleur résultat de sa carrière en début d’année en Finlande avec une 24e place au skiathlon.

Je suis vraiment fière de mon équipe. Je me suis améliorée, mais mon équipe aussi. J’ai encore augmenté mon niveau. J’ai fait plusieurs top 30 et c’était un objectif que j’avais. Je n’ai pas réalisé de top 12 comme je le voulais, mais j’ai fait des top 20. C’est extrêmement positif , avait mentionné Stewart-Jones l’hiver dernier.

Je suis contente de ça et ça me donne d’autres buts à atteindre pour la prochaine saison , avait-t-elle ajouté.

Antoine Cyr a, de son côté, gardé ses meilleures performances pour la fin de l’année. Il a terminé à 34 secondes du podium au 15 km classique à Ruka, en Finlande et pris le 11e rang de l’épreuve. Ce résultat a pratiquement garanti une place aux Jeux olympiques de Pékin au Gatinois.

C’était du beau ski de fond. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un aussi beau feeling que ça. Je suis super fier de ce que j’ai accompli. J’ai appris beaucoup cette saison, je suis un athlète différent avec tout ce que j’ai appris. C’était une saison de rêve. C’est dur de ne pas penser aux Jeux olympiques qui s’en viennent , a souligné Cyr cette année.

Les skieurs de la région seront encore une fois à surveiller au cours des prochains mois. Laura Leclair et Pierre Grall-Johnson pourraient rejoindre leurs coéquipiers lors des qualifications olympiques à la fin décembre, en Alberta.

Les promotions d’André Tourigny

André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes de Phoenix. Photo : Radio-Canada

André Tourigny a gagné une médaille internationale pour commencer l’année 2021. Malheureusement pour lui, elle n’était pas de la bonne couleur. L’entraîneur des 67 d’Ottawa vivait une déception lorsqu’il a mis la main sur la médaille d’argent avec l’équipe nationale au Championnat du monde. Bien évidemment, le Canada visait l’or.

Je repense constamment au match. Pas dans le sens d’avoir des regrets, mais pour vouloir être meilleur. Il faut qu’il y ait quelque chose. Il n'y a pas de joueur parfait, pas de coach parfait, personne n’est parfait. C’est une question d’être humble pour s’améliorer , a dit André Tourigny quelques jours après la défaite crève-coeur de 2-0 aux mains des Américains.

Ce début d’année a été suivi de nombreux succès. Il a d’abord signé un nouveau contrat de plusieurs saisons avec les 67 avant de l’abandonner pour signer un contrat encore plus important avec Hockey Canada. Cette entente devrait lui garantir différents postes prestigieux au sein du programme national, notamment aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.

Mais André Tourigny a encore une fois laissé tout ça et a sauté sur la plus grande occasion de sa carrière : diriger une équipe de la Ligue nationale de hockey.

L’homme de 47 ans s’est entendu avec les Coyotes de Phoenix pour occuper son premier poste d’entraîneur chef dans la meilleure ligue au monde.

Il n’y a aucun Québécois dans notre organisation. Je suis d’autant plus heureux que j’ai l’impression qu’on m’a embauché pour mes succès et mes compétences et pas pour qui je connais a affirmé André Tourigny lors de la visite d’un journaliste de Radio-Canada en Arizona.

Il a toutefois beaucoup de pain sur la planche avec une formation en reconstruction qui occupe le dernier rang de la ligue nationale et n’a même pas remporté 10 rencontres cette saison.

Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann en feu

Les patineuses de vitesse Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais Photo : Radio-Canada

Les patineuses de vitesse longue piste d’Ottawa ont été des plus dominantes sur la scène internationale cette année. Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont remporté plusieurs médailles sur le circuit de la Coupe du monde, lors des épreuves de poursuite avec leur coéquipière Valérie Maltais.

Les deux patineuses ont aussi poursuivi leurs bonnes performances dans leurs spécialités habituelles : Weidemann au 3000 m et Blondin au départ groupé.

Ces belles performances sont de bonne augure à quelques semaines des Jeux de Pékin.

Je suis vraiment excitée pour notre équipe. On a très bien performé et ça devient de mieux en mieux depuis les quatre Coupes du monde. C’est excitant pour aller aux Jeux et l’atmosphère d’équipe est vraiment bonne en ce moment. Alors c’est vraiment le fun , a souligné Blondin après l’étape de Coupe du monde de Calgary.

Vincent de Haître d’Ottawa et Cédrick Brunet de Gatineau vont aussi tenter de se qualifier pour les Jeux dans les prochains jours. De Haître a participé aux Jeux d’été de Tokyo en cyclisme sur piste.

Brady Tkachuk devient capitaine des Sénateurs d'Ottawa

Brady Tkachuk, capitaine des Sénateurs d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Les Sénateurs ont enfin trouvé leur capitaine et pourtant, le joueur choisi n’était même pas avec l’équipe au début de la dernière saison. Brady Tkachuk a fait l’impasse sur le camp d’entraînement, le temps de s’entendre avec l’équipe sur les modalités d’un nouveau contrat.

Le robuste attaquant américain s’est entendu sur les termes d’un généreux contrat de 7 ans et de près de 58 millions de dollars. Quelques jours plus tard, Grady Tkachuk se faisait offrir le titre de capitaine sur un plateau d’argent. Ce n’est pas une surprise alors qu’il est le grand meneur de cette formation depuis son arrivée dans la Ligue à seulement 19 ans.

Il devient alors le 10e capitaine de l’histoire moderne des Sénateurs. Plus personne n'a occupé ce poste dans l’organisation depuis le départ d’Erik Karlsson, échangé aux Sharks de San Jose, en 2018.

J’aime jouer ici et je suis excité de rester ici dans le futur. C’est une chance de faire ma place davantage dans la communauté et d’avoir un impact. Je suis très heureux , a dit Tkachuk au moment de devenir capitaine.

La présence de Bardy Tkachuk se fait sentir depuis son retour et il est en voie de connaître sa saison la plus productive en carrière avec un point par match en moyenne. Ses performances ne suffisent pas pour assurer le succès des Sénateurs, toutefois, même si l’équipe a mieux performé en décembre.

Des athlètes locaux aux Jeux olympiques

Le cycliste Mike Woods Photo : Radio-Canada

Une athlète d’Ottawa a fait partie intégrante d’un des plus grands moments canadiens aux Jeux olympiques de Tokyo. La défenseure Vanessa Gilles était sur le terrain avec l’équipe nationale de soccer féminin lorsque l’équipe a renversé la Suède en grande finale. Gilles a joué un rôle de premier plan dans cette aventure pendant tout le tournoi alors qu’elle n’a manqué aucun match.

Elle a ensuite eu le bonheur de célébrer cette conquête avec une journée Vanessa Gilles à Ottawa et deux matchs contre la Nouvelle-Zélande en territoire canadien.

C’est pas un sport pour lequel on pensait nécessairement au Canada. J’espère que cette victoire nous mettra sur la map. J’espère que ça inspire une nouvelle génération à savoir que c’est possible. C’est mon objectif. Ce qui me rend heureuse, c’est entendre les jeunes ces jours-ci dire qu’ils veulent aider le Canada à gagner une médaille et vouloir faire partie de cette équipe , a raconté Vanessa Gilles lors de son passage à l’hôtel de ville.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont mis en scène plusieurs autres athlètes de chez nous en vedette. Le cycliste Mike Woods est passé tout près d’une médaille en prenant le 5e rang de la course sur route. Il n’aura flanché que dans le sprint final.

La Gatinoise Karol-Ann Canuel a bien fait également. Elle a pris le 16e rang d’une course sur route folle, alors qu’elle est passée tout près du top 10 au contre-la-montre, avec le 11e rang. C’était quelques mois seulement avant d’annoncer sa retraite.

Ariane Bonhomme, de son côté, a flirté avec la médaille de bronze dans l’épreuve sur piste avant de prendre le 4e rang avec son équipe.

L’année des Olympiques de Gatineau

Les Olympiques forment la seule organisation de la LHJMQ à avoir connu une hausse des assistances cette saison. Photo : Radio-Canada

Pour le meilleur et pour le pire, l’année 2021 aura été celle des Olympiques de Gatineau dans le monde du sport de la région. L’année a toutefois commencé avec le pire dans l’organisation lorsque 25 membres de l’organisation, dont 19 joueurs, ont contracté la COVID-19 au mois de mars. Certains d’entre eux, de même que des entraîneurs ont été mis sur le carreau par le virus, juste avant les séries éliminatoires. Les Olympiques se sont finalement inclinés en quatre rencontres d’une série de cinq contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, non sans avoir chèrement vendu leur peau.

L’éclosion du coronavirus au sein du club junior a été un casse-tête logistique à gérer pour l’organisation, notamment le retour au jeu des joueurs, étroitement surveillés par l’équipe médicale.

Nous avions des moniteurs cardiaques pour surveiller comment les joueurs allaient sur la glace. On disait, un tel peut continuer encore un peu, un autre en a eu assez, faut le sortir de la patinoire. C’était un peu hors de notre contrôle comme entraîneur, loin de notre expertise. Il faut faire confiance à l’équipe médicale et je suis certain qu’on a une des meilleures de la Ligue canadienne de hockey , mentionne l’entraîneur-chef et directeur des opérations hockey, Louis Robitaille.

Le reste de l’année a été plus que positif. Les Olympiques ont d’abord fait parler d’eux en invitant une gardienne au camp d’entraînement. Ève Gascon a très bien paru et a fait un bon bout de chemin jusqu’aux dernières coupes dans l’effectif de l’équipe.

« J’étais un peu nerveuse au début mais dès que j’ai eu mon premier tir, ça s’est bien déroulé, j’étais heureuse de jouer un premier match. » — Une citation de Ève Gascon, après sa première rencontre préparatoire

Elle a depuis été rappelée à quelques occasions par l’équipe. Gascon a notamment eu l’honneur de fermer le Centre Robert-Guertin avec une victoire de 8-1 devant 3000 spectateurs, nostalgiques de perdre leur mythique aréna.

Quand je marche à Guertin, c’est comme si les briques savaient tout ce qui s’est passé ici. Pour moi, c’est comme une cathédrale, c’est comme un monument , a confié le préposé à l’équipement Serge Haché, employé de l’organisation depuis plus de 30 ans.

L’organisation est ensuite passée à une nouvelle ère avec l’ouverture du Centre Slush Puppie, son nouveau domicile.

L'amphithéâtre fait le bonheur de l’équipe et des partisans depuis son ouverture et attire plus de 3200 personnes par rencontre en moyenne depuis le début de l’année. Ce chiffre n’est pas totalement représentatif des succès aux guichets de l’équipe puisqu’elle était limitée au niveau des assistances par les mesures sanitaires en début de saison. Les Olympiques forment la seule organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ à avoir connu une hausse des assistances cette saison.

On veut garder nos partisans ici, on veut en amener plus, on veut qu’ils soient fiers de nous. Ça prend toujours un certain temps à s’approprier un nouvel aréna. Avec la vague, les animations, l’ambiance, on sent vraiment que la foule est avec nous , souligne avec enthousiasme Louis Robitaille.

Alors que l’année se termine, les Olympiques font partie des meilleures équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ . Plusieurs jeunes joueurs de l'équipe pourraient être repêchés dans la Ligue nationale de hockey au cours des prochains mois, dont Tristan Luneau qui devrait trouver preneur lors du premier tour, en juillet prochain.

Mention spéciale : décès du footballeur Francis Perron

C’est une nouvelle qu’on préférerait ne pas avoir à mentionner… mais c’est une nouvelle qui a marqué le monde du sport local cette année. L’équipe de football des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa a perdu l’un de ses membres le 18 septembre dernier. Francis Perron a perdu la vie, victime d’un malaise cardiaque, peu de temps après la première rencontre de la saison à Toronto. C’est un moment difficile pour l’équipe, la famille de Francis et tous les joueurs , a expliqué l’entraîneur Marcel Bellefeuille dans les jours suivants.

Les Gee-Gees ont même songé à annuler des matchs, mais l’équipe voulait continuer. La santé mentale de nos joueurs-étudiants est la priorité. J’ai demandé à chacun ce qu’ils voulaient faire et s’ils étaient prêts à jouer. La situation est différente pour chacun , a souligné Bellefeuille.

Le joueur de football des Gee-Gees, Francis Perron, décédé en 2021 Photo : Facebook / Francis Perron

Toute la scène footballistique de l’Ontario et du pays a été frappée par cette perte.

Francis Perron était non seulement un joueur talentueux, mais un coéquipier apprécié et un étudiant modèle. Il a d’ailleurs remporté à titre posthume le prix Russ Jackson remis au joueur ayant le mieux combiné le football, les études et le service communautaire.