Vent arctique, neige, verglas : l’hiver s’installe en Colombie-Britannique

Même si l’hiver météorologique débute le 1er décembre dans l’hémisphère nord, cette année, il a attendu le solstice d’hiver pour s’installer en Colombie-Britannique.

Un mélange de pluie et de neige, ainsi qu'un risque de pluie verglaçante est annoncé par Environnement Canada pour Metro Vancouver, la baie Howe et la route Sea to Sky, l'est de la vallée du Fraser, la côte Sunshine, ainsi que pour l’est et l’intérieur de l'île de Vancouver.

Pour les parties intérieures de la côte nord, y compris Terrace et Kitimat, selon Environnement Canada, un avertissement de poussée d'air arctique est en vigueur mardi matin avec des rafales atteignant les 60 km/h, et des températures de près de -20 degrés Celsius.

Jusqu’à 15 cm de neige pourrait recouvrir les régions d’Atlin, de Teslin et de Dease Lake, dans l’extrême nord-ouest de la Colombie-Britannique, et un maximum de 25 cm de neige est attendu pour les régions allant de la vallée Buckley, dans le Nord, aux secteurs de Columbia, dans l’intérieur-est de la province.

Les fortes chutes de neige devraient détériorer les conditions de déplacement sur les tronçons de route à haute altitude de mardi à jeudi, avec une accumulation de neige variant suivant les cols de montagne.

La tempête hivernale est aussi attendue le long de certaines parties de l'autoroute Coquihalla, de la route 97C, de la route 3 et de la Transcanadienne du col Eagle au col Rogers.

Environnement Canada prévient que les conditions météorologiques changeantes peuvent affecter rapidement la visibilité des conducteurs sur ces routes.