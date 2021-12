Les PME du Nouveau-Brunswick réclament de l’aide

Avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures la semaine dernière, plus de 60 % des membres de la FCEI n’avaient toujours pas retrouvé leur niveau normal de revenus alors que les entrepreneurs ont accumulé beaucoup de dettes en raison de la pandémie.

Louis-Philippe Gauthier affirme que 60% de ses membres affichent toujours des revenus inférieurs à la période pré-pandémique. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les limites imposées aux entreprises ont eu un effet immédiat, et ce, surtout à l’approche des périodes creuses de janvier et février, selon M. Gauthier, directeur principal des affaires législatives pour la région atlantique de la FCEI.

Ce temps-ci de l’année, pour les restaurateurs, les gens qui font de l'événementiel ou même le commerce de détail, c’est une période de l’année pour combler janvier, février ou même mars au niveau des revenus. Ça, ça s’est évaporé, je dirais, d’une façon record. La semaine passée, aussitôt l’annonce de la province, ç’a été instantané, l’effet s’est fait ressentir , a avancé M. Gauthier.

Au début de l’année, le gouvernement de Blaine Higgs avait annoncé une aide financière d’une valeur maximale de 5000 $ pour les petites entreprises qui ont été soumises à des restrictions sanitaires pendant une durée minimale d’une semaine entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Alors que la Nouvelle-Écosse a annoncé un nouveau programme d’aide pour faire face aux nouvelles restrictions, celui du Nouveau-Brunswick se fait toujours attendre.

À ce moment-ci, notre recommandation au gouvernement provincial est d’aller plus loin que le 5000 $ qu’il offrait pour les entreprises qui ont été affectées et de rendre ce montant disponible le plus rapidement possible. En Nouvelle-Écosse, ç’a déjà été annoncé , a lancé M. Gauthier.

« En bon français, ça besoin d’être du cash. » — Une citation de Louis-Philippe Gauthier, FCEI

Sur les médias sociaux, des entrepreneurs ont lancé un véritable cri du cœur, comme le propriétaire du restaurant Five bridges à Riverview, Rob Taylor.

J’ai parlé à d’autres opérateurs de restaurants et ils sont complètement découragés, au bout du rouleau. Il n’ont plus de gaz , a avoué M. Taylor dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de son restaurant.

L’entrepreneur et restaurateur, Rob Taylor (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

D’autres endroits comme Les brumes du coude à Moncton s’en tirent tout de même bien, mais redoutent les semaines à venir.

Dans le pire des scénarios, ce sera le take-out. Ce n’est pas ce que je souhaite. Ce sera une période creuse de toute manière en janvier et février , a dit le chef et propriétaire du restaurant, Michel Savoie.

Entre-temps, le restaurateur improvise et ne planifie pas trop à l’avance puisque les règles du jeu changent souvent.

Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick a annoncé une aide financière pour les producteurs de spectacles la semaine dernière.

Avec des informations de La matinale d'ICI Acadie