COVID-19 : la flambée des cas se poursuit, les hospitalisations restent stables

La santé publique du Bas-Saint-Laurent a recensé 62 nouveaux cas de COVID-19 dans son dernier bilan quotidien et confirme que le variant Omicron circule maintenant dans la région .

Il ne s'agit pas d'un record de nouveaux cas quotidiens dans la région depuis le début de la pandémie, mais pas loin. Le plus important nombre de cas recensés remonte au bilan du 6 mai 2021, qui faisait état de 66 nouvelles infections. Des éclosions étaient alors en cours dans plusieurs milieux de vie pour aînés, et 17 personnes étaient hospitalisées.

Pour l'instant, malgré la flambée des cas, les hospitalisations demeurent stables au Bas-Saint-Laurent; il n'y en a qu'une seule.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 776 (+10) Rivière-du-Loup 1413 (+11) Témiscouata 447 (+6) Les Basques 230 (+1) Rimouski-Neigette 1088 (+14) La Mitis 273 (+7) La Matanie 340 (+8) La Matapédia 474 (+5) Indéterminés 0 (-4)

Le nombre de cas actifs continue cependant de grimper. Il est en hausse de 53 pour s'établir à 327. C'est la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette qui en compte le plus, avec 103 personnes atteintes du virus. Les Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia et de La Mitis viennent ensuite avec une cinquantaine de cas actifs chacune.

De plus en plus de personnes sont font maintenant tester quotidiennement, ce qui n'est pas étranger à l'ouverture de deux nouveaux centres de dépistage de masse, à Price et Matane, lundi. Un autre centre de dépistage ouvrira aussi ses portes à Saint-Pacôme, dans la Municipalité régionale de comté MRC de Kamouraska, à compter de mercredi.