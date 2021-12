Daniel et la bienveillance, personnalités de l’année en Estrie

Rencontré l’hiver dernier dans le cadre d’un reportage sur le Partage Saint-François, il entretenait l’espoir de s’en sortir un jour et de retrouver une vie normale, comme celle qu’il avait connue jadis. Mais le destin en a décidé autrement. Daniel est mort le 29 juillet dernier, à l’âge de 54 ans, à la suite de problèmes pulmonaires. Heureusement, grâce au dévouement et à l’humanité des intervenants, il n’est pas mort seul.

Des employés du Partage Saint-François, comme Alexandra Rivard-Beaudoin, sont allés le saluer une dernière fois alors qu’il était intubé aux soins intensifs. C’était un grand homme avec tellement de belles forces et un grand cœur. Il aidait tout le monde dans la rue , souligne-t-elle. Des intervenants de l'équipe itinérance du Centre local de services communautaires CLSC et quelques amis se sont aussi relayés pour lui tenir la main jusqu'à la fin.

L’humour comme arme

Daniel était estimé des intervenants au Partage Saint-François, et son humour a marqué les esprits.

Il nous faisait toujours rire malgré la souffrance et la colère qu’il vivait , souligne Alexandra. C’était quelqu’un de vraiment drôle , confirme Fanny Croteau, intervenante responsable de l'Accueil Poirier. Il y avait toujours beaucoup d’humour entre nous deux. On avait vraiment du bon fun ensemble , ajoute également avec un grand sourire Fabienne Groulx, employée à la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue.

Daniel était reconnu pour sa générosité et son sens de l'humour. Accompagné de quelques bénéficiaires de l'Accueil Poirier, il discute avec Sébastien Laberge, le directeur du Partage Saint-François. Photo : Radio-Canada / ANDRÉ VUILLEMIN

Cet humour qui le distinguait était parfois un instrument efficace pour se réconcilier après ses sautes d’humeur légendaires envers les personnes en autorité au Partage Saint-François. Daniel a brisé je ne sais pas combien de fenêtres , se souvient Fanny. Il doit en avoir cassé quatre, cinq chez nous. On les a fait refaire depuis. Elles sont maintenant incassables , précise-t-elle en riant.

« Sa capacité après ça de venir nous voir, d’être capable d’en rire et d’expliquer pourquoi il s’est senti comme ça et pourquoi il a fait ça et de s’excuser par la suite, c’était impressionnant. » — Une citation de Fanny Croteau, intervenante responsable de l'Accueil Poirier

Je fais des efforts. J’essaie de changer mon attitude. J’ai longtemps été un homme frustré, fâché contre la société. - Daniel, janvier 2021

Contrairement aux intervenants du Partage, Fabienne dit n’avoir eu aucune confrontation avec Daniel. Il faut dire que la posture de la travailleuse de rue envers la personne en situation d’itinérance est différente. Elle n’a pas de règles à faire respecter, et n’est pas perçue comme une menace. L’intervenante appréciait particulièrement l’ouverture que Daniel lui témoignait. J’avais accès à lui. Ce n’est pas tout le monde qui a l'espace mental et la disponibilité pour donner accès à soi. Avec Daniel, chaque interaction était super riche , mentionne celle qui aimait s’arrêter pour lui jaser, lui qui logeait souvent sous le pont Joffre.

Daniel fréquentait régulièrement l'Accueil Poirier. Photo : Radio-Canada / ANDRÉ VUILLEMIN

Il était très lucide par rapport à ce qui se passait, ajoute Fanny. Je pense que Daniel était très différent à ce niveau-là. C’est sur que le fait qu’il ait eu une belle vie [avant l’itinérance] la petite famille, le bon travail, la maison, tout ça. Il s’est vraiment satisfait de ce qu’il a eu. Je trouvais ça beau qu’il se rappelait toujours les côtés positifs de ce qu’il a vécu pour se rendre jusqu’à la fin.

« J’ai vécu tellement de belles choses. Si je meurs, je ne me sentirai pas mal et ne vous sentez pas mal si je meurs. » — Une citation de Daniel, cité par Fanny Croteau, intervenante responsable de l'Accueil Poirier

Un grand généreux qui appartenait à la rue

Fanny Croteau se souvient elle aussi de sa générosité. [Devant des gens ] qu’il considérait plus mal en point que lui, il s'avançait et il disait : "Je vais t’aider, si tu veux. Je vais te donner mon lunch, ça ne me dérange pas". C’était vraiment ce genre de personne là.

Marco Poulin est l’intervenant responsable de la Maison Wilfried-Grégoire, une ressource qui aide les hommes comme Daniel à réintégrer la société. Il soutient que cette propension à vouloir aider lui causait parfois des problèmes. Il se mettait souvent dans des situations [risquées]. C’était un grand protecteur [...] des gens vulnérables.

Le départ de Daniel a touché bien des gens. Un modeste hommage lui a été rendu sur la rue Alexandre à Sherbrooke après son décès survenu le 29 juillet 2021. Photo : ALEXANDRA RIVARD BEAUDOIN

Marco, qui travaille au Partage Saint-François depuis plus de 10 ans, a lui-même été un usager de l’organisme. Il s’en est sorti malgré des problèmes judiciaires et de toxicomanie. Depuis, il redonne au suivant et accompagne des personnes comme Daniel. Il a pleuré quand il a appris son décès. Les larmes viennent encore lorsqu’il évoque son départ: Ça représente beaucoup l’image des [itinérants]. Daniel avait de l’éducation. Souvent, ces gens-là vivent des événements dans leur vie [et] ils se ramassent dans la rue. Ça peut arriver à tout le monde.

Il y a des gens qui comprennent, qui sont empathiques avec nous autres. Il y en a d’autres qui pensent que l’itinérant a choisi de l’être. Non, non, on ne choisit pas de l’être. Les circonstances de la vie nous amènent là. On se réveille un jour et on est là - Daniel, janvier 2021.

Au moment de notre passage au Partage en janvier, Daniel semblait prendre du mieux et manifestait le désir de reprendre peu à peu le contrôle de sa vie. Il a même réussi à passer quelque temps à la Maison Wilfried-Grégoire, mais il est rapidement retourné dans la rue. Il avait un lien d’appartenance avec les gens de la rue. C’était difficile pour lui de dire : "Je vais retourner vivre en société" , mentionne Marco.

Dans la rue, Daniel était une personne appréciée et respectée. L’écart entre ce milieu et une vie plus normale en appartement peut s’avérer énorme, nuance Fabienne. Tu peux te retrouver super seul, avec moins d’outils et moins de repères, même si tu as quatre murs autour de toi.

En janvier dernier, Daniel demandait refuge pour la nuit à l'Accueil Poirier. Photo : Radio-Canada / ANDRÉ VUILLEMIN

La fatigue de vivre, malgré la forte résilience

Fanny se rappelle que dans les derniers mois de sa vie, Daniel exprimait une grande lassitude face à sa situation. À chaque fois que je le voyais, il me disait : "Je suis tellement prêt à m’en aller. Je suis fatigué. Je suis tanné de vivre ce que je vis".

C’est pour cette raison que Fanny Croteau a accueilli sereinement son décès. J’étais contente pour Daniel. Je sais que c’était difficile pour plusieurs personnes, mais [...] j’étais en paix avec l’annonce de sa mort. Je savais qu'il s’en allait dans de bonnes dispositions [...]. Il considérait qu’il avait eu une belle vie.

Dans les derniers mois de sa vie, Daniel exprimait une grande fatigue face à l'existence. Photo : Radio-Canada / ANDRÉ VUILLEMIN

Alexandra, pour sa part, tient à témoigner de son estime envers Daniel, mais aussi envers tous les itinérants qui sont jugés sévèrement par la société. Souvent, on se dit que ce sont des personnes qui sont lâches, mais au contraire. Moi je ne pense pas que j’aurais été capable de vivre tout ce qu’il a vécu.

« Ce sont des gens déterminés, résilients et débrouillards. Ils ont beaucoup de compétences pour survivre dans la rue. » — Une citation de Alexandra Rivard-Beaudoin, employée au Partage Saint-François

Fabienne ajoute qu’il faut témoigner de l’empathie à ces personnes qu’on a trop souvent tendance à déshumaniser. C’est avec un manque de considération de l’être humain derrière le problème qu’arrivent des solutions [inadéquates]. En humanisant l’itinérance, on comprend plus quels sont les besoins de ces personnes-là.

Mon but c’est vraiment de pouvoir un jour dire bye à tout ça. Subvenir à mes besoins par moi-même, comme je le faisais quand j’avais une famille. Est-ce que je m’y crois capable? Des journées oui, des journées non. On a tous de bonnes et de pas bonnes journées. -Daniel, janvier 2021