COVID-19 : le Québec franchira les 5000 nouveaux cas aujourd’hui

Il s'agit donc du bilan des nouvelles infections le plus élevé qu’on a enregistré au Québec depuis le début de la pandémie. Alimentée par le variant Omicron, cette nouvelle poussée de la maladie a plus que doublé le nombre de cas quotidien au Québec depuis une semaine.

En ce qui a trait aux hospitalisations, au moins la moitié des lits consacrés aux patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux du Québec sont déjà occupés, a par ailleurs prévenu hier le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Devant cette explosion de nouveaux cas malgré un taux de vaccination de 81 % chez les 5 ans et plus, le gouvernement Legault a annoncé hier un train de restrictions immédiates pour tenter d'enrayer la propagation du virus, dont la fermeture des écoles, des bars, des salles de sport, des casinos, des salles de spectacle, en plus de réduire les heures d’ouverture des salles à manger des restaurants.

Ces mesures pourraient encore être resserrées au cours des prochaines heures en fonction des différents scénarios et des projections qui ont été présentées lundi au premier ministre François Legault par les experts de l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ et de l’Institut national d'excellence en santé et services sociaux INESSS .

315 000 rendez-vous pour la vaccination

Pendant ce temps, Québec met les bouchées doubles pour accélérer la vaccination, et surtout la distribution des troisièmes doses de vaccin censées augmenter sensiblement l’immunité des gens face au variant Omicron. Celui-ci est réputé deux à trois fois plus contagieux que les autres variants.

Selon le ministre Dubé, plus de 315 000 Québécois ont pris un rendez-vous de vaccination dans la journée de lundi alors que plus de 73 000 ont reçu une dose, dont 64 000 doses de rappel.

Rappelons que le gouvernement du Québec, qui tente d’accélérer la vaccination, a fait appel à toutes les personnes dont les compétences médicales leur permettent de faire des injections. Québec a aussi fait une demande au gouvernement fédéral pour obtenir le déploiement de militaires afin de prêter main-forte dans les cliniques de vaccination.

Avec les informations de Thomas Gerbet