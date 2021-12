Des fermetures qui font mal aux commerces de la région

Il y a huit jours, on se préparait pour un gros mois de janvier et on était vraiment prêts, explique la propriétaire du Centre athlétique Trois-Rivières. Pour nous, janvier est un très gros mois.

Cet élan a été stoppé lundi avec l’annonce des nouvelles restrictions sanitaires par le gouvernement du Québec.

« Jamais en me levant ce matin je me serais doutée qu’on allait fermer ce soir. » — Une citation de Laurie Bellerive, propriétaire Centre athlétique Trois-Rivières

Les cinémas, les bars, les spas, les casinos, les salles de spectacles, les salons de quilles ainsi que les centres d’amusement doivent aussi fermer leurs portes jusqu’au 10 janvier.

Un énorme manque de respect

La propriétaire du bar La Bavaroise à Nicolet, France Cinq-Mars, est découragée et déprimée de la situation. Elle venait de recevoir un nouvel arrivage de bières et avait augmenté son inventaire d’alcool en vue du temps des fêtes.

C’est un énorme manque de respect de ne pas avoir donné un plus grand préavis , a-t-elle déclaré en entrevue à l’émission En direct.

« Je ne pensais pas que ce serait drastique comme ça, avec seulement quelques heures d’avis. » — Une citation de France Cinq-Mars, propriétaire du bar La Bavaroise à Nicolet

Au Cinéma Le Tapis Rouge, à Trois-Rivières, des cinéphiles ont pu assister à la dernière représentation de 15h, juste avant cette fermeture de trois semaines.

Le copropriétaire du cinéma, Joël Côté, craint que la fermeture dure plus longtemps que prévu, comme ça a été le cas par le passé.

« [Nous sommes] résignés et déçus, évidemment, parce que dans nos milieux, il n’y a pas eu d’éclosion. » — Une citation de Joël Côté, copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge

Les restaurants peuvent quant à eux seulement être ouverts de 5 h à 22 h.

Pour aider ces entrepreneurs, Québec a annoncé le retour de son programme d’aide aux entreprises.