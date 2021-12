Calgary appuie la lutte contre la loi québécoise sur la laïcité

Une discussion animée lundi soir s’est conclue avec un vote de 10 à 5 en faveur de la motion contre la loi québécoise.

La Ville de Calgary appuie donc le recours judiciaire du Conseil national des musulmans canadiens, de l'Association canadienne des libertés civiles et de la Fédération autonome de l'enseignement contre la Loi sur laïcité de l'État.

La loi sur la laïcité, au Québec, prohibe le port de signes religieux à certains employés de l’État, comme les enseignants et les juges, dans le cadre de leur travail.

Je porte [un signe religieux] , a indiqué le conseiller Raj Dhaliwal. Mais si je déménage demain au Québec, ça donne la possibilité au Québec de me rejeter de la [fonction publique].

Des conseillers mettent en doute le rôle de Calgary

Certains conseillers municipaux qui s'opposent la loi sur la laïcité ont néanmoins exprimé leur réticence à utiliser des fonds publics de Calgary ailleurs qu’en Alberta.

C’est au fédéral d'intervenir, et non pas les Villes, estiment certains des conseillers qui ont voté contre la motion.

Le conseiller André Chabot s’inquiète aussi du message lancé par cette motion. Il craint de voir naître plus de division entre l’Alberta et le Québec, si Calgary se mêle à cette affaire.

Les conseillers qui ont voté contre la motion ont répété que c'est Ottawa qui devrait intervenir, plutôt que les villes.

Plusieurs grandes villes canadiennes ont répondu, ou évaluent, l'appel du maire de la ville de Brampton, en Ontario, de libérer 100 000 $ pour financer la contestation judiciaire de la Loi 21. Toronto s'est jointe à cette lutte, et Winnipeg se prononcera sur la question en janvier.

Aucun fonds public encore en jeu

Calgary n'a pas encore décidé de libérer de fonds publics pour contester la loi. La Ville met plutôt sur pied un groupe de travail dirigé par les conseillers Jasmine Mian, Raj Dhaliwal et Evan Spencer pour étudier la question.

Ce groupe de travail consultera les communautés religieuses locales afin de discuter des problèmes auxquels elle fait face et pour examiner la possibilité de libérer des fonds publics, comme l'a fait Brampton en Ontario.

Cette coalition proposée par la motion permet aux organismes à but non lucratif existants de collecter des fonds au nom des citoyens et des entreprises de Calgary qui souhaitent apporter leur soutien à cet effort.

Exclure des membres de la communauté religieuse ou légale qui ont la possibilité de donner du temps ou de l’argent pro bono n’est pas la bonne chose à faire , a affirmé la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek.

C’est pour cette raison que nous engageons [la conversation] avec eux le plus rapidement possible pour la nouvelle année , a-t-elle ajouté.

Les recommandations de ce groupe de travail seront rendues officielles d’ici la fin du mois de mars 2022. Le conseil municipal de Calgary évaluera si cette discussion devra être relancée à ce moment.

Avec les informations de Katrine Deniset et de Mirna Djukic