La formation de la route blanche encore incertaine

L'hiver dernier, elle n'a presque pas pu ouvrir. Les températures plus élevées et les redoux empêchent le couvert de glace de se former et compliquent la saison des motoneiges.

Randy Jones, ancien maire de Gros-Mécatina. Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

Randy Jones, ancien maire de Gros-Mécatina et résident de la Basse-Côte-Nord, témoigne de la situation chez lui : Ces jours-ci. Il y a environ un pouce de neige de tombé. Il est impossible de se promener en Ski-doo.

Il ajoute que les températures doivent descendre à -20 degrés Celsius pour permettre à l'eau salée de geler.

Cette situation pourrait avoir des conséquences pour les familles, qui seront incapables de se rendre voir leur proche par la voie terrestre.