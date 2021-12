3e dose : près de 6700 places ajoutées à Toronto... déjà parties

Toronto a ajouté 6662 rendez-vous mardi matin pour les 25, 26 et 27 décembre dans ses centres de vaccination de masse, mais ils se sont envolés en quelques minutes.

Les résidents pouvaient réserver leur place à partir de 8 h sur le portail provincial de prise de rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) .

Toutefois, ces places étaient toutes parties quelques minutes plus tard.

Toronto est à pied d'oeuvre comme en temps de guerre pour offrir une troisième dose aux résidents le plus rapidement possible et ajouter des rendez-vous , dit le maire John Tory.

Les Ontariens de 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose il y a au moins trois mois sont admissibles depuis lundi à une dose de rappel accélérée.

Toutefois, beaucoup d'Ontariens se plaignent de ne pas avoir trouvé une place avant janvier voire février dans un centre de vaccination.

La santé publique note que nombre de pharmacies et de cabinets de médecin offrent également la troisième dose. Toutefois, la demande est très forte à ces endroits-là aussi.