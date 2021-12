Les refuges qui accueillent les personnes sans-abri débordent en Saskatchewan

Les refuges qui accueillent des personnes sans-abri fonctionnent au maximum de leur capacité en Saskatchewan, alors que les nuits deviennent plus froides.

Au Saskatoon Housing Initiatives Partnership, les places dans les refuges sont occupées chaque nuit. La responsable de programme pour la stratégie en temps froid, Sheilagh Martin, explique que l'Armée du Salut a ouvert la chapelle de son centre aux personnes sans-abri, et qu'elle se remplit toutes les nuits.

Le Centre de bien-être temporaire géré par le Conseil tribal de Saskatoon, qui compte 50 lits, est lui aussi complet moins d'une semaine après son ouverture.

Sheilagh Martin soutient qu'à Saskatoon, la majorité des personnes qui cherchent un refuge ont entre 25 et 35 ans, et que le deuxième groupe le plus nombreux se compose de personnes âgées de 35 à 45 ans.

Des alertes d'urgence par temps froid sont activées quand le mercure atteint -30 °C et les organismes collaborent pour trouver des refuges et des ressources pour les gens qui sont dans la rue.

Pour Sheilagh Martin, il est impératif que les sans-abri puissent se réfugier au chaud les nuits d'hiver. Elle préférerait que les alertes de froid soient maintenues durant toute la période hivernale pour que les itinérants soient assurés de trouver un endroit chaud pour la nuit.

À Prince Albert, le refuge Stepping Stone géré par le YMCA compte 20 lits réguliers et 10 autres par grand froid.

La présidente-directrice générale du YMCA de Prince Albert, Donna Brooks, explique que le besoin demeure élevé dans cette communauté.

« Chaque nuit, nous sommes généralement au maximum de la capacité. » — Une citation de Donna Brooks, présidente-directrice générale du YMCA de Prince Albert

Selon elle, ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent, mais de nouvelles personnes franchissent aussi les portes du refuge tous les soirs.

L'ajout de lits pourrait aider les personnes dans le besoin, bien que ce soit une solution temporaire, explique Donna Brooks . Selon elle, plus il y aura de lits d'hébergement, plus ils se rempliront .

Elle ajoute qu’il faut plutôt se pencher sur des solutions à long terme comme la création de logements abordables et l’augmentation du revenu de base pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Cela permettrait aux personnes sans-abri de payer le loyer d'un logement.

À Regina, le centre d’amitié Nēwo Yōtina accueille des personnes seulement durant le jour pour leur offrir un endroit chaud, de la nourriture et des breuvages.

Le directeur général, Michael Parker, dit que près de 60 à 70 personnes ont recours aux services du centre, qui aide aussi les personnes sans-abri à trouver un endroit pour passer la nuit.