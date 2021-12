Les taxes seront gelées à Victoriaville

Ce n'est pas un cadeau, mais un budget responsable et fait de façon rigoureuse , explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Le maire Tardif explique que la pandémie a été prise en compte dans ce premier budget présenté par son administration.

« Il apparaissait responsable de geler les taux de taxes des secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole pour que tout le monde à Victoriaville puisse avoir plus d’argent dans leurs poches et faire face aux défis de la prochaine année. »