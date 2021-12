Un panneau publicitaire critiqué retiré à Windsor

Les publicités faisaient partie d'une campagne visant à attirer davantage de professionnels de la santé dans la région.

Plusieurs figures locales y étaient représentées, notamment le maire Drew Dilkens. Un message remerciant les employés de l'Hôpital régional de Windsor accompagnait la publicité.

Le problème, c'est qu'il manquait une lettre au mot critical , qui apparaît comme critcal sur les panneaux d'affichage.

Il a été confirmé qu'il s'agissait d'une erreur de la part du Douglas Marketing Group , a indiqué un porte-parole de la Ville de Windsor par courriel lundi. En tant que partenaires associés à cet effort, la Ville de Windsor/Bureau du maire n'a pas eu de contrôle direct sur le processus de création.

Dans le cadre de cette campagne, la Ville a fait un don de 5000 $.

Toutes les publicités de la campagne installées en ville avaient été remplacées lundi à 11 h.

Différents organismes de la région ont participé à la même campagne. Ici, le PDG de Invest Windsor-Essex, Stephen Mackenzie. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Au-delà de l'erreur

Pour la présidente du Douglas Marketing Group, les personnes qui se concentrent sur la faute de frappe passent à côté du message global.

Le message prioritaire du panneau d'affichage était un remerciement de la Ville de Windsor à nos infirmières et travailleurs de la santé pour leur engagement envers notre sécurité et nos vies au cours des deux dernières années, et en fait tout au long de notre vie , a indiqué Kay Douglas dans un courriel à CBC.

Sur les médias sociaux, plusieurs citoyens de Windsor ont dénoncé le fait que le panneau publicitaire présentant le maire ressemblait plus à un message électoral qu'à une campagne de recrutement.

Avec des informations de CBC