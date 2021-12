Tests de dépistage : l’Île-du-Prince-Édouard peine à répondre à la demande

Mme Dowling a expliqué, lundi, que la hausse du nombre de cas dans la province pousse à leur limite les ressources des centres de dépistage et des laboratoires.

Selon elle, la province atteint le point où il faut commencer à chercher des solutions de rechange.

L’Île-du-Prince-Édouard a annoncé lundi le dépistage de 21 nouveaux cas pour un total de 89 cas connus des autorités médicales.

Certains centres de dépistage ont fermé plus tôt en fin de semaine en raison de la demande élevée. Mme Dowling précise qu’on manquait de matériel pour effectuer les tests et qu’il a fallu en demander plus aux distributeurs.

Les gens font la queue devant des centres de dépistage depuis environ deux semaines. Mme Dowling exprime de la compassion pour eux. Elle dit comprendre que ces personnes ont hâte de se faire tester.

L’infirmière en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, Marion Dowling (archives). Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Du personnel supplémentaire aide à répondre à la demande élevée, mais Marion Dowling explique qu’il y a aussi plus de travail à faire en laboratoire pour analyser les tests et transmettre les résultats au bureau de la médecin hygiéniste en chef. Plus il y a de cas confirmés, plus il y a de travail à faire, souligne-t-elle.

Dans l’espoir de réduire les difficultés, l'Île-du-Prince-Édouard emploie les services d’une petite équipe du secteur privé qui a dirigé des centres de dépistage à l’extérieur de la province. Si tout se déroule bien, il sera possible d’en employer plus à l’avenir, selon Mme Dowling.

Appel à des bénévoles

Entre-temps, le centre d’Accès Î.-P.-É. à Charlottetown a épuisé lundi son stock de trousses de dépistage rapide et les écoles n’en distribuent pas durant la pause des Fêtes.

Des trousses seront toujours disponibles et le bureau de la médecin hygiéniste en chef va déterminer quand et comment les distribuer, indique Marion Dowling.

Les employés du gouvernement ont été invités à faire du bénévolat cette semaine afin d’assembler plus de trousses de dépistage rapide pour que les gens en aient durant les Fêtes.