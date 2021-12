Accident d’autobus mortel à Westboro : la signalisation est rehaussée

Dans le but de rendre l’endroit plus sécuritaire, des bandes noires et jaunes très visibles ont été installées sur les lieux de la station Westboro, à moins de trois mètres du bord du quai.

Tous les panneaux de signalisation à l’approche de la station ont été examinés et remplacés, au besoin, afin de les rendre le plus visibles possible. La Ville a indiqué qu’elle s’est assuré que toutes les enseignes « respectent les normes de réflectivité rétrospective ».

Les panneaux de stationnement interdit ont également été remplacés par des panneaux interdisant les arrêts dans la zone hachurée à l’ouest de la station, toujours dans le but de rendre la circulation, les embarquement et débarquements plus sécuritaires.

Les accotements de la route à l’est et à l’ouest de la station ont aussi été dégagés. De la roche désagrégée s'était accumulée.

Enfin, la Ville a indiqué que la chaussée et le quai continuent d’être entretenus pour assurer un drainage adéquat, afin d’éviter les accumulations d’eau ou la formation de plaques de glace.

Ces recommandations découlent d’une étude indépendante sur la sécurité routière du Transitway à la station Westboro et à proximité, commandée par le Comité d’examen des collisions mortelles.

Dans ce rapport, une quinzaine d'enjeux de sécurité ont été soulevés, et plusieurs recommandations ont été entendues.

Le 11 janvier 2019, la conductrice Aissatou Diallo, 42 ans, est entrée en collision avec un abribus de la station Westboro faisant trois victimes et 35 blessés. En septembre dernier, Mme Diallo a été reconnue non coupable aux 38 accusations de conduite dangereuse qui pesaient contre elle.

Station Westboro bientôt démolie

Par ailleurs, le tronçon du Transitway qui traverse la station Westboro sera fermé en avril 2022 dans le cadre de l’étape 2 du prolongement vers l’ouest de la Ligne 1 de l’O-Train. Toutes les structures existantes de la station Westboro seront alors démontées et enlevées.