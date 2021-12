Le soir, on assiste à un léger changement de décor.

Des draps et des oreillers apparaissent sur un canapé, et la salle de réunion et son grand écran géant sont transformés en lieu de divertissement où il est possible de regarder une série télévisée.

Le petit rideau me permet d’être un peu tranquille, d’être un peu dans mon univers , explique Fortune Obame en nous montrant le dispositif qui sépare son canapé du reste des locaux pour bureaux.

Celui qui vit ici depuis un peu plus de six mois a également accès à la salle de bain des employés et à une petite cuisinette, avec frigo et micro-ondes, où il peut se faire à manger.

Quand le bureau des uns devient la demeure des autres

Fortune, un Gabonais d’origine, a connu des problèmes administratifs qui l’ont poussé à se retrouver sans logement. C’est par le biais d’une association qu’il a été mis en contact avec l’entreprise Nobilito, qui était prête à rendre disponible une partie de ses locaux.

« Ça permet de pouvoir être bien dans sa tête, puis de se dire : "Là, maintenant, j'ai un toit". Je ne suis pas obligé d'être à droite, à gauche, selon le bon vouloir des gens. » — Une citation de Fortune Obame

Le propriétaire de Nobilito, Pierre-Yves Loaëc, a eu l’idée de ce concept en sortant de son bureau nantais il y a quelques années.

Pierre-Yves Loaëc est fondateur des Bureaux du coeur. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Le soir, je croisais une femme qui dormait sur une bouche d’aération [...]. Cet hiver-là, il faisait très froid et je quittais des bureaux qu’on chauffait , raconte-t-il.

L’entrepreneur ajoute qu’il trouvait donc illogique de croiser une personne qui dort dehors alors que nos bureaux sont chauds. Il y a une salle de bains, des douches, il y a de quoi faire à manger et mettre un matelas .

Un concept qui prend de l’ampleur

Nés à Nantes, les Bureaux du Cœur existent maintenant dans six villes françaises, dont Paris. Plus de 30 entreprises participent à l’initiative et 16 délégations ont été créées à travers le pays pour étendre davantage le réseau.

Dans la ville du Mans, située à 180 kilomètres de Nantes, la branche locale de l’organisme a par exemple débuté ses activités en septembre et une dizaine de personnes sans logis ont déjà été hébergées.

Une grande majorité travaillaient et dormaient dans leur voiture ou une tente , précise Jean-Luc Catanzaro, le co-délégué des Bureaux du Cœur dans le département de la Sarthe. Très impliqué dans le milieu communautaire, il assure que des liens établis depuis longtemps avec les organismes d’aide et les entreprises ont permis une mise en place rapide du projet dans sa région.

Fortune Obame a accès à une salle de réunion de l'entreprise pour travailler ou se divertir. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Bien que l’idée qu’il a lancée est déjà populaire, le fondateur des Bureaux du Cœur, Pierre-Yves Loaëc, reconnaît que le projet a ses limites. Les entreprises participantes ne peuvent pas accueillir tout le monde dans leurs locaux. Il leur est par exemple difficile de loger des familles nombreuses ou des gens qui ont des problèmes de dépendance ou ont besoin de suivis médicaux réguliers.

« On ne résoudra pas les problèmes d'hébergement précaires en France avec les Bureaux du Cœur. Mais les gens qui sont sur le point de réussir, on peut vraiment leur mettre le pied à l'étrier et faciliter cette réussite. » — Une citation de Pierre-Yves Loaëc, fondateur des Bureaux du Cœur

Selon lui, les échanges entre employés et personnes hébergées, qui se croisent en début et en fin de journée dans les locaux, profitent à tous.

On entend parler de cela à la télé, mais discuter pour de vrai face à face de son parcours, avec l’émotion, en posant des questions, ça n’a rien à voir , raconte l’entrepreneur.

Fortune Obame, qui échange des salutations et partage parfois des cafés avec Pierre-Yves et son équipe, croit aussi bénéficier de cette vie au quotidien dans un environnement professionnel.

Le jour, des employés sont présents dans les locaux de l'entreprise Nobilito. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Dans un cadre comme ça, c’est bien parce qu’il y a des gens qui travaillent ici qui peuvent vous apporter des conseils , explique Fortune Obame, qui a par exemple reçu un coup de main pour élaborer son curriculum vitae.

Aujourd’hui, je sais plus dans quelle direction je vais aller , ajoute celui qui s’est récemment trouvé un emploi.

S’il a grandement apprécié le temps passé dans cette résidence improbable, il attend impatiemment de passer à la prochaine étape : se trouver un chez-soi bien à lui.