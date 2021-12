Une tempête de neige et de pluie se dirige vers l’Atlantique

Les résidents des provinces de l’Atlantique doivent s’attendre à de la neige, de la pluie verglaçante, de la pluie et des vents forts par endroits à compter de mercredi, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, les régions du centre et du nord recevront probablement plus de 15 cm de neige de mercredi après-midi à jeudi matin, selon les prévisions publiées tôt mardi matin. Le centre de la province pourrait aussi connaître une longue période de pluie verglaçante. Les régions du sud recevront un peu de neige, puis de la pluie.

L’Île-du-Prince-Édouard peut recevoir jusqu’à 15 cm de neige et de 15 à 25 mm de pluie de mercredi après-midi à jeudi matin. De la pluie verglaçante pourrait aussi tomber mercredi soir. Les régions de l’ouest recevront le plus de neige, les autres recevront surtout de la pluie.

En Nouvelle-Écosse, Environnement Canada prévoit de 15 à 25 mm de pluie, voire plus par endroits, avec des rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h, de mercredi après-midi à jeudi matin. Les régions du nord et du Cap-Breton pourraient recevoir un peu de neige ou de pluie verglaçante avant la pluie.

Terre-Neuve-et-Labrador doit s’attendre à une tempête de neige à compter de mercredi soir. Les régions du sud et de l'est de Terre-Neuve pourraient aussi recevoir de la pluie. Environnement Canada indique qu’il est encore trop tôt pour prévoir des quantités. Quant aux vents, les rafales côtières pourraient dépasser 100 km/h. Ces conditions risquent de compliquer les déplacements.

Le Labrador devrait recevoir pour sa part de 10 à 25 cm de neige avec des vents pouvant atteindre 60 km/h par moments, ce qui pourrait créer de la poudrerie et réduire la visibilité. La tempête devrait commencer dans la nuit de mercredi à jeudi et se terminer vendredi soir.