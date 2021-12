Le projet d’élargissement du boulevard Lionel-Groulx repoussé en 2024

Les travaux doivent coûter 3,2 M$ de dollars.

Le projet de dédoublement de Lionel-Groulx est effectivement inclus dans le programme triennal d’immobilisations. Il est inscrit en 2024. [...] Quand on met de côté tout ce qui est entretien et réparation routière, c’est le plus gros projet de 2024 , explique la mairesse Évelyne Beaudin.

Selon une résolution datant de juillet 2021, les travaux devaient commencer au printemps 2022. Ils étaient attendus depuis quelque temps, alors que le développement immobilier rapide dans le secteur a multiplié les problèmes de circulation.

On est conscient que ce n’était pas nécessairement l’échéancier souhaité par la population qui vit des difficultés par rapport à la circulation dans ce secteur-là. On comprend, et on trouve que c’est dommage que notre capacité financière ne nous permette pas de devancer le projet. Il a fallu faire des priorités , souligne la mairesse de Sherbrooke.

Fernanda Luz, conseillère dans le district du Carrefour, s’est dite heureuse que l’élargissement du boulevard soit inclus dans le Programme triennal, même s'il aura lieu plus tard qu'initialement prévu.

« Bien que le délai soit plus long que souhaité pour ce qui concerne les travaux de Lionel-Groulx, je m’engage, d’ici les travaux en 2024, à trouver des solutions temporaires à la hausse de circulation de véhicules sur ce boulevard. » — Une citation de Fernanda Luz, conseillère dans le district du Carrefour

Le conseiller du district du Golf Marc Denault s’est quant à lui montré déçu de cette décision. Le boulevard Lionel-Groulx, il y a deux façons de le voir. Se réjouir que ce soit dans le budget d’immobilisation 2024, ou avoir une déception que c’était planifié pour 2022 et que ça a été retardé de deux ans. C'est peut-être plus ça la vérité.

En 2022, 1,6 M$ seront cependant débloqués pour effectuer le raccordement du boulevard Mi-Vallon au boulevard René-Lévesque, ce qui va ajouter une connexion dans le réseau routier , indique Évelyne Beaudin.