Hausse moyenne de 3 % du compte de taxes municipales à Sherbrooke

Même si la valeur foncière des propriétés a augmenté de façon significative dans les trois dernières années, le taux de base a été diminué pour éviter une augmentation des taxes trop importante, a expliqué la mairesse Évelyne Beaudin. La hausse de 3 % représente environ 85,76 $ pour une maison avec une valeur foncière de 259 700 $.

« On a connu dans les dernières années, si on recule, des augmentations en montagnes russes, mais la moyenne d’augmentation était de 3 %. On s’est dit que souvent, quand on va en bas de ça, il y a des années de rattrapage au-dessus de ça, donc on cherchait à avoir quelque chose de plus lissé. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Les propriétaires de résidences de six logements et plus peuvent quant à eux s’attendre à une hausse de 4 % de leur compte de taxes, et les propriétaires de terrains vagues verront leur compte augmenter de 11,7 %.

Les abonnés d’Hydro-Sherbrooke peuvent également prévoir une hausse de 2,6 % de leur compte d’électricité en avril 2022.

Dette en hausse

L’endettement devrait augmenter d’ici les prochaines années, selon les estimations de la Ville. En 2025, le ratio d’endettement pourrait atteindre 109,8 %, alors que le maximum d’endettement ciblé par Sherbrooke est de 110 %.

Avec tous les projets en cours et les dépassements de coûts anticipés, on s’approche du maximum dans les prochaines années , indique Évelyne Beaudin. Notre capacité financière, comme Ville, a des limites.

La dette à long terme de Sherbrooke devrait atteindre environ 523,5 M$ le 31 décembre 2021. À même date en 2022, ce montant est évalué à 564,9 M $.

Arrêter de pelleter en avant

Le conseil municipal a également adopté un programme triennal d’immobilisations 2022-2024 comprenant des investissements de 373,5 M$ durant les trois prochaines années. L'élaboration de ce programme a constitué un défi, indique la mairesse Évelyne Beaudin.

Plusieurs grands projets ont été démarrés par les administrations précédentes, et le conseil actuel se voit dans l’obligation de les compléter , a-t-elle remarqué, en mentionnant par exemple le pont des Grandes-Fourches et le projet de revitalisation de la rue Wellington Sud.

En 2022, ce budget d'immobilisations s'élèvera à 128,2 M$ et sera surtout consacré à l’entretien du réseau routier et des infrastructures municipales. Au total, 84,1 M$ de ce montant seront ainsi consacrés au maintien des actifs de la Ville.

Jamais à Sherbrooke on a mis autant d’argent dans l’entretien que dans ce budget. Notre but est d’arrêter de pelleter en avant et de prendre nos responsabilités , souligne la mairesse, en ajoutant qu’entretenir les infrastructures existantes représente un choix judicieux autant pour l’environnement que pour les finances de la Ville.

« Nous avons priorisé l’entretien. Nous avons des infrastructures vieillissantes qui ont manqué d’amour et d’argent pendant de nombreuses années. Un rattrapage s’impose. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Le budget de 2022 prévoit également 18,8 M$ pour des activités de développement, dont 5,9 M$ pour l’aménagement du Quartier général de l’entrepreneuriat et 5,5 M$ pour l’aménagement du quartier Wellington Sud.

Des 15,4 M $ destinés aux sports, à la culture et à la vie communautaire en 2022, 6,7 M$ sont destinés à la construction et à l’amélioration de la piscine à la Claire-Fontaine, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois.

Un processus qui ne fait pas l’unanimité

Bien que le budget ait été applaudi par une majorité de conseillers, il n’a pas fait l’unanimité. Des élus ont souligné être mal à l’aise devant son processus d'élaboration.

Le conseiller du District de l'Université Paul Gingues s’est notamment montré critique. Il déplore entre autres l’ajout d’un Secrétariat à la participation citoyenne sans que ce sujet ait été discuté au conseil municipal. J’aurais bien voulu donner plus la chance au coureur, puisque le peu de temps mis à notre disposition a fait en sorte que nous nous sommes tous et toutes fait bousculer dans la préparation de ce budget. Cependant, il y a des limites à ajouter des sommes importantes au budget en toute dernière minute, sans que nous ayons eu la possibilité d’en discuter sérieusement .

La conseillère du district de Rock Forest Annie Godbout est même allée jusqu’à qualifier le processus budgétaire d’inacceptable . Il y a des projets qui n’ont pas été discutés au comité exécutif du 7 décembre, ou encore les montants de certains projets ont changé. Ces changements ont été effectués par le cabinet de la mairesse. Dans la Loi des cités et villes, le comité exécutif doit proposer le budget aux membres du conseil municipal. Le processus budgétaire 2022 a été anormal. Ce processus n’a pas respecté la loi , croit-elle.

Lors d’un vote, Annie Godbout, Hélène Dauphinais, Nancy Robichaud et Paul Gingues se sont opposés au budget de fonctionnement. Les conseillers Marc Denault et Paul Gingues ont quant à eux montré leur dissidence devant le budget d’immobilisation, qui n’a cependant pas fait l’objet d’un vote.

Un inconnu : la COVID

Un des enjeux liés au nouveau budget de Sherbrooke est la montée récente des cas de COVID-19, remarque la directrice du Service des finances Nathalie Lapierre. Tout le budget a été préparé dans un contexte où on ne pensait pas revenir à une situation telle qu’on vit présentement avec le variant Omicron. [...] On devra peut-être revoir certains éléments selon l’évolution de la situation .

« Au niveau des stationnements et des amendes, ça pourrait avoir un impact. On parle peut-être d’un million ou de 1,4 M $. On va suivre la situation de très près. » — Une citation de Nathalie Lapierre, directrice du Service des finances de Sherbrooke.