Sherbrooke investira 400 000 $ pour la création d’un secrétariat indépendant à la participation citoyenne

Le secrétariat pourrait notamment avoir pour mandat d’organiser les consultations citoyennes, de faire respecter la politique de consultation qui pourrait être adoptée ultérieurement et de maintenir un lien avec les citoyens.

À noter que la création du secrétariat devra être débattue lors d’une prochaine séance du conseil. Une proposition détaillée sur le fonctionnement de cette entité devra leur être présentée.

« Les gens veulent participer au développement de leurs communautés, puis je pense que la création d’un secrétariat dédié exclusivement à la participation citoyenne serait une excellente nouvelle. » — Une citation de Geneviève Laroche, conseillère municipale

Quoiqu’il en soit, la somme prévue au budget a réjoui certaines élues. On nous a beaucoup parlé en campagne de la participation citoyenne, a mentionné la conseillère Geneviève La Roche. Les gens ont soif d’être consultés et de voir leurs suggestions et inquiétudes réellement prises en compte.

La conseillère Joanie Bellerose a abondé dans le même sens. Je trouve que c’est un gros et beau projet, a-t-elle souligné. Ça viendra transformer la relation de la population et de la politique et je crois énormément au concept de conseils citoyens.

Des élus dénoncent l’inclusion du projet

La conseillère municipale, Annie Godbout, a vivement dénoncé le processus de préparation du budget, dont l’inclusion du projet de secrétariat. Selon elle, il aurait été préférable de prévoir un montant pour la gouvernance sans l’associer à un projet spécifique .

Le conseiller municipal, Paul Gingues, juge que ce projet lie les mains du conseil municipal . Il s’est ajouté à la toute dernière minute un montant de 405 150 $ pour la création d’un secrétariat à la participation citoyenne bien que ce sujet n’ait jamais fait l’objet de discussions au conseil municipal. C’est une façon de faire que je déplore , a-t-il dénoncé.

Marc Denault a questionné la pertinence d’investir pour un projet de consultation citoyenne dans un contexte où la Ville doit trouver selon lui, de nouvelles sources de revenus. Je peux vous dire que c’est plus l’aspect naturel (qui intéresse les gens), a-t-il souligné. Je pense que ce dossier devrait être une enveloppe budgétaire pour orientation du conseil municipal et ne devrait pas être dédié à un projet aussi concret.