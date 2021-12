Johanne Johnson acquittée du meurtre de James Dubé

Le juge de la Cour supérieure Carl Thibault a exclu du dossier la preuve obtenue par la méthode d'enquête Mr Big . Il juge que la conduite des policiers a constitué un abus de procédures. Cette preuve rejetée inclut les aveux finaux de Mme Johnson.

J'ai une décision qui se résume en 184 pages et 1084 paragraphes , a annoncé le juge Thibault, qui n'en a pas fait la lecture lors des audiences tenues au palais de justice de Percé.

Johanne Johnson lors de son arrivée au palais de justice de Percé, mardi matin Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon lui, la Couronne ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver l'admissibilité en preuve des aveux recueillis dans le cadre du projet Esturgeon.

Le ministère public n’a pu déposer d’autres preuves, ce qui explique l’acquittement de Mme Johnson. La principale intéressée a fondu en larmes lors de cette annonce.

Plusieurs de ses proches présents en cour se sont précipités dans ses bras par la suite. D'autres personnes présentes dans la salle ont quant à elles quitté de façon précipitée une fois l'acquittement prononcé.

Qu'est-ce que Mr Big ? Généralement utilisée dans les cas de meurtres non résolus, Mr Big est une opération d'infiltration au cours de laquelle des policiers se font passer pour les membres d'une organisation criminelle et font semblant de recruter le suspect afin de gagner sa confiance. Par la suite, celui-ci se retrouve contraint d'avouer ses crimes passés pour pouvoir faire partie de cette fausse organisation.

Quinze ans après

Le pêcheur James Dubé a été retrouvé mort d’une balle dans la nuque chez lui, à Grande-Rivière, en avril 1998. Ce n’est que 15 ans après les faits que sa femme a été accusée du meurtre.

Johanne Johnson avait été reconnue coupable de meurtre non prémédité et condamnée, en avril 2016, à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 11 ans.

À l’été 2020, la Cour d’appel du Québec a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La décision était motivée par une erreur de droit de la juge de première instance, Michèle Lacroix . Celle-ci a autorisé l'introduction d’une preuve inadmissible, ce qui n'avait pas été corrigé par des directives précises aux membres du jury.



La première partie du deuxième procès a eu lieu le printemps dernier. Les audiences, tenues à huis clos, étaient jusqu’ici frappées d’une ordonnance de non publication.



Le Directeur des poursuites criminelles et pénales D irecteur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dispose désormais d’une période de 30 jours afin d'appeler de la décision du juge.

Une méthode déjà utilisée chez nous

En Gaspésie, une opération policière Mr Big a défrayé les manchettes au cours des dernières années. La stratégie avait été utilisée afin d’obtenir des aveux de Réal Savoie pour le meurtre de Sonia Raymond, survenu sur une plage de Maria en juillet 1996.

Plus de 20 ans après le meurtre de Sonia Raymond, des gens venaient encore lui rendre hommage en déposant différents objets en bordure de la plage de Maria (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

Le Gaspésien Réal Savoie a été arrêté 18 ans plus tard après avoir procédé à des confessions au dirigeant d’une organisation criminelle fictive, montée de toutes pièces par des policiers.

Des agents d'infiltration auraient développé avec lui un lien de confiance incitant à la confidence. Il avait fait ses aveux, captés sur caméra et présentés au public ainsi qu'au jury lors de son procès.

Portrait de Réal Savoie (archives) Photo : Radio-Canada

L’individu avait d'ailleurs causé la surprise en plaidant coupable à des accusations de meurtre au deuxième degré en mai 2017. Il avait écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

Un type d’opération controversé

Mr Big demeure une technique d'enquête considérée comme controversée. Ce type d’opération a permis d’élucider de nombreux cas au pays, mais peut néanmoins mener à la condamnation d’innocents.

Le Manitobain Kyle Unger a, par exemple, purgé 14 ans de prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis.

Kyle Unger a passé 14 ans en prison pour le meurtre de Brigitte Grenier, en 1990, dans une petite communauté au sud de Winnipeg. Il a été acquitté en 2009 (archives) Photo : Radio-Canada

La Cour suprême a d’ailleurs balisé, en juillet 2014, les paramètres entourant le recours à la méthode Mr Big dans l’arrêt Nelson Hart.

Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays avait alors conclu que les règles ne protègent pas adéquatement les droits de la personne visée par une opération d'infiltration de ce type.

La Cour suprême du Canada se penchait sur la cause de Nelson Hart, un homme de Terre-Neuve-et-Labrador qui a finalement été acquitté du meurtre de ses deux filles.