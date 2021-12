Sherbrooke investira 1 M $ supplémentaire pour la création de logements en 2022

La Ville de Sherbrooke prévoit investir 4 millions de dollars en 2022 pour la construction de logements, soit un million de dollars de plus qu’en 2021. La mairesse Évelyne Beaudin estime toutefois que la municipalité ne sera pas en mesure de concrétiser son objectif de construire 1000 logements en 5 ans sans un appui plus significatif su gouvernement provincial.

Il s’agit de l’une des dépenses prévues au budget de fonctionnement 2022 qui a été adopté lundi soir par le conseil municipal de Sherbrooke.

On s’est tenu à peu près à 2 millions de 2017 à 2021 et là on double la cadence en mettant 4 millions de dollars en 2022 , a souligné la mairesse Évelyne Beaudin qui avait fait de l’enjeu du logement social l’une de ses priorités lors de la campagne électorale.

« En 2021, on a vécu l’une des pires crises et on s’attend à ce que ce soit probablement la même chose l’année prochaine. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Tout en déplorant la manière dont a été préparé le budget, plusieurs élus qui ne sont pas membres du parti de la mairesse ont toutefois souligné la hausse de l’investissement pour le logement. C’est le cas de la conseillère municipale Christelle Lefebvre. Il y a beaucoup de choses que je trouve super positives (dans le budget), pour le logement et le secrétariat à la participation citoyenne , a-t-elle déclaré.

Le conseiller Claude Charron a aussi salué l’ajout de sommes supplémentaires. Mais ça ne garantit pas le succès parce qu’on dépend des autres paliers de gouvernement pour ce projet. On crée des attentes, puis j’espère qu’on va les rejoindre , a-t-il tempéré.

Sans l’appui de Québec, difficile d’y arriver

En mêlée de presse, la mairesse a indiqué que l’objectif de construire 1000 nouveaux logements en 5 ans malgré l’augmentation des coûts de construction est toujours en vigueur. C’est sûr que ça va être un défi, a-t-elle avoué. L’argent du municipal est là, mais là où ça bloque c’est qu’il manque de l’argent au niveau du provincial.

« En ce moment ce qu’on constate c’est qu’en termes d’argent, c’est au niveau provincial que ça se joue. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Selon la mairesse, plusieurs projets seraient en attente du gouvernement provincial. Il manque juste des autorisations de se faire accorder des unités par la SHQ (Société d’habitation du Québec) , a-t-elle mentionné.

Parmi ces projets mentionnés par la mairesse, il y a un projet de 116 logements sur la rue Galt et un projet de 30 logements de l’église Sainte-Famille. La municipalité n’a pas la capacité financière à elle seule d’avancer tout cela , a précisé Mme Beaudin.

Un montant de 15 000 $ a aussi été alloué pour l’aménagement de lieux d’hébergement temporaire.