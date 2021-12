Un budget sous le signe de la croissance à Gaspé

Les contribuables constateront une augmentation moyenne de la taxation d'environ 3 %.

Pour une maison de valeur moyenne, évaluée à 172 600 $, la facture grimpera de 61 $. Cette augmentation est raisonnable, juge M. Côté, et nettement inférieure au taux d’inflation annuel qui se situait à 5,2 % en novembre.

Selon la Ville, plusieurs éléments sont responsables de cette hausse dont les frais d’assurances qui ont augmenté de près de 80 000 $, le renouvellement du contrat de collecte des matières résiduelles qui coûtera près de 300 000 $ de plus, le transport des boues de fosses septiques qui a augmenté de près de 55 000 $, le contrat de déneigement de nouvelles routes qui est en hausse de 45 897 $ et l’augmentation de la quote-part à la Sûreté du Québec de 43 778 $.

Nous avons aussi choisi de procéder à une grande appropriation de surplus pour équilibrer le budget et éviter une hausse plus marquée de la taxation des contribuables, mentionne Daniel Côté.

Depuis 2016, la population de Gaspé a augmenté de près de 3 %, soit 417 personnes de plus pour se situer à 15 200 environ. Et c'est loin d’être terminé , mentionne M. Côté.

Le maire souligne par ailleurs que 2021 a été une année record en ce qui concerne la construction. C’est pour près de 240 millions de dollars de chantiers qui auront été entrepris et/ou complétés, précise-t-il, indiquant que le record précédent, datant de 2006, était de 115 millions de dollars.

Il fait aussi savoir que 161 maisons, logements sociaux ou privés ont été construits en 2021. Il rappelle que plus de 300 logements (sociaux, maisons, chalets et logements locatifs) ont été créés ces cinq dernières années.

Mais, nos besoins en logements locatifs sont encore énormes , souligne le maire.

Une étude indépendante commandée par la Ville de Gaspé estime qu'il manquerait 400 logements pour pourvoir aux besoins. C'est ce qu’on devrait construire pour soutenir la croissance des quatre prochaines années. La construction de 144 unités est déjà en marche, donc il reste de la place pour plus de 250 unités supplémentaires.

Le maire estime aussi que le programme d’aide visant à stimuler la construction de logements sur son territoire, rendu possible par le projet de loi privé adopté par Québec pour contrer la pénurie de logements, a aussi porté ses fruits.

Plusieurs projets majeurs de construction ont commencé, dont le chantier de LM Wind Power (160 millions de dollars), celui de la Maison des aînés de Rivière-au-Renard (30 millions de dollars), du Centre de services du ministère des Transports (21 millions de dollars).

« Gaspé connaît une croissance marquée et c’est loin d’être terminé. On a semé plein de graines au cours des dernières années et tout ça est en train de germer et de fleurir. »