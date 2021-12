4 mythes sur le refroidissement éolien, un concept bien réel

« Avec le refroidissement éolien... » : voilà une phrase qu'on entend régulièrement durant la saison froide. L'indice de refroidissement du vent est polarisant et porte souvent à confusion. Mais, qu'on l'aime ou non, il existe bel et bien. Grâce à l'expertise de la météorologue de CBC, Christy Climenhaga, nous vous présentons ici quatre mythes pour mieux le comprendre.