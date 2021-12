Une étable ravagée par les flammes à Saint-Noël

Personne n’a été blessé mais une partie du troupeau de 80 bêtes n’a pu échapper aux flammes.

Selon le directeur du service incendie de la Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia, Ghislain Paradis, il était trop tard lorsque les pompiers sont arrivés.

À notre arrivée, la grange était en embrasement généralisé, raconte-t-il, donc on a travaillé pour protéger les autres bâtiments autour. On a été capables de sauver la résidence, deux dômes et un garage. Tout le reste est une perte totale.

Une vingtaine de pompiers de Saint-Noël, d'Amqui et de Sayabec sont intervenus.

La cause de l’incendie et le montant des dommages sont encore indéterminés.