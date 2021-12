COVID-19 : 2550 nouvelles infections en 72 hr et des mesures additionnelles dès mardi

Dans son bilan de 72 heures publié lundi, la Colombie-Britannique signale lundi 2550 nouvelles infections au virus qui cause la COVID-19. C'est plus du double des 1129 cas déclarés par les autorités sanitaires lundi dernier pour les 72 heures précédentes.

Le bilan de ce lundi fait également état de trois autres personnes tuées par la COVID-19.

La province surveille de près l’augmentation des cas d'infection et présentera de nouvelles mesures pour freiner le virus lors d’un point de presse prévu le mardi 21 décembre. Par la même occasion, elle fera une mise à jour concernant les cas liés au variant Omicron.

Une situation préoccupante

Le médecin-hygiéniste en chef adjoint de la régie sanitaire Vancouver Coastal, le Dr Mark Lysyshyn, qualifie la situation de préoccupante.

C’est toujours inquiétant parce que quand il y a beaucoup de cas, il peut y avoir des hospitalisations , dit-il.

Bien que le nombre d’hospitalisations soit stable à 185 personnes, dont 77 aux soins intensifs, le Dr Lysyshyn estime que ces chiffres pourraient augmenter au cours des prochains jours. Il rappelle que l'augmentation du nombre d'hospitalisations suit celle des infections 7 à 10 jours plus tard.

Continuer à miser sur la vaccination

En Colombie-Britannique, 87,3 % (4 352 063 des personnes de cinq ans et plus) ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 82,6 % (4 118 432), une seconde dose.

Pour le Dr Lysyshyn, il faut continuer à miser sur la vaccination. On sait que ça protège les gens contre la maladie sévère et particulièrement, si on peut donner les doses de rappel, ça protège les gens même contre l’infection.

Le médecin-hygiéniste en chef adjoint de la régie sanitaire Vancouver Coastal dit que les autorités sanitaires travaillent à augmenter rapidement les capacités et les lieux de vaccination pour pouvoir administrer rapidement les doses de rappel des vaccins contre la COVID-19.

On a déjà accéléré, dit-il , et je pense que l’on va voir plus d'accélération dans les prochaines semaines.

Il ajoute que la régie sanitaire Vancouver Coastal travaille entre autres à la réouverture du centre de vaccination au Centre des congrès de Vancouver ou encore à augmenter les capacités de vaccination des pharmacies.

On veut vraiment augmenter la capacité des pharmacies parce que c’est un système beaucoup plus grand et qui offre des heures qui sont plus pratiques pour certains.

