Incendie dans un bâtiment secondaire de l’Éternel spa à Saint-David-de-Falardeau

Le feu a forcé l’évacuation des installations à peu près au moment où le spa devait fermer, à 17 h, en raison des nouvelles règles sanitaires édictées par Québec.

C’est le sauna secondaire près de la rivière qui a été la proie des flammes.

Il n’y a pas eu de blessés et tout est sous contrôle , a indiqué vers 19 h Véronique Girard, coordonnatrice du développement et du marketing à l’Éternel spa.

Selon Yan Pelletier, directeur du Service aux incendies de Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau, une quinzaine de pompiers ont participé à l’opération.

L’incendie ne devrait pas affecter les activités qui peuvent se poursuivre. Le bâtiment principal n’a pas été affecté et puis même malgré qu’on doit fermer le spa pour les prochains jours avec les mesures du gouvernement, ça ne nous empêchera pas de pouvoir quand même offrir les soins esthétiques et de massothérapie et de garder le restaurant ouvert , a assuré Mme Girard.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait annoncé à 13 h que les spas devaient fermer à 17 h. Jeudi dernier, il avait plutôt simplement réduit leur capacité de moitié.