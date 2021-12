Le variant Delta derrière la hausse récente de cas en région, mais Omicron progresse

La santé publique régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec fait état de 791 nouveaux cas de COVID-19 dans la région pour les journées de vendredi, samedi et dimanche. Le nombre de cas actifs s’établit maintenant à 1321 pour la région sociosanitaire.

En entrevue au Téléjournal Mauricie, la directrice régionale de la santé publique, la Dre Marie-Josée Godi, a indiqué que les récents cas sont un résultat du variant Delta.

Il faut savoir que le variant Omicron est prévalent à 10 %. Dans les études qui ont été faites par le laboratoire de santé publique, on a déterminé qu’il y a une transmission communautaire au Québec. Ça inclut notre région , a-t-elle confirmé.

« Les résultats que nous avons en ce moment ne sont que la pointe de l’iceberg. » — Une citation de Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de la santé publique

On s’est aperçus qu’avec le temps, l’efficacité du vaccin était moindre face au variant Delta. C’est la raison pour laquelle la dose de rappel est recommandée pour les personnes les plus vulnérables, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes, les personnes avec des maladies chroniques et les personnes en territoire éloigné , a-t-elle précisé.

Les hospitalisations sont en forte hausse avec 17 personnes supplémentaires ayant pris le chemin de l'hôpital pour des complications liées au coronavirus. Il y a actuellement 28 personnes hospitalisées, dont six aux soins intensifs.