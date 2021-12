Hausse des infections : le ministre Duclos évoque une « tempête parfaite »

Impensable il y a quelques semaines à peine, la répétition de ce scénario cauchemardesque, qui n’est pas sans rappeler les premiers mois de la pandémie, semble désormais probable, à en croire M. Duclos qui juge la situation très préoccupante .

Nous sommes possiblement au début d’une tempête parfaite où il y aurait non seulement un grand nombre de gens infectés [...] donc, ayant éventuellement besoin de soins, mais avec des travailleurs de première ligne qui tomberaient au combat en raison du fait qu’eux-mêmes et leurs familles sont aussi infectés par le virus , a expliqué M. Duclos lundi en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Flambée des cas au Québec

Le ministre de la Santé, qui est inquiet par la montée en flèche des cas de COVID-19 enregistrée au Québec au cours des derniers jours, a affirmé avoir discuté de cette éventualité lors d’une récente rencontre avec ses collègues du G7.

« Personne ne veut compliquer la tâche des travailleurs de première ligne et personne, je pense, ne veut se retrouver à l’hôpital dans les prochains jours, les prochaines semaines. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Outre l'administration de la troisième dose de vaccin et la distribution des tests rapides, la meilleure façon de freiner la progression des infections demeure la réduction des contacts, insiste Jean-Yves Duclos.

Il faut vraiment qu’on réduise nos contacts [et] si on a des gens qu’on doit rencontrer ou qu’on veut rencontrer [il faut] avoir une distanciation physique suffisante [et] porter un masque. Il faut vraiment se protéger , a insisté le ministre.

De bons mots pour Dubé

Il a d’ailleurs tenu à saluer le resserrement des mesures sanitaires annoncé lundi par son homologue québécois, Christian Dubé.

Il faut réduire rapidement et considérablement nos contacts. C’était le message principal de M. Dubé aujourd’hui. C’est un message que je renforce et qu’on renforce depuis plusieurs semaines déjà à l’échelle du pays. C’est ce qui va faire la différence à très court terme , a fait valoir M. Duclos.

Le ministre a également félicité le gouvernement Legault pour la manière vigoureuse et efficace avec laquelle il a procédé jusqu’ici à la distribution des tests rapides, soit en privilégiant les endroits où ces tests sont les plus importants tels que les hôpitaux, les écoles et les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

Ottawa prévoit recevoir 100 millions de tests rapides supplémentaires d’ici le début de 2022. Jean-Yves Duclos a indiqué qu’il essayait d’accélérer les livraisons en vue de distribuer aux provinces une partie de cette cargaison d’ici la fin du mois de décembre.