Omicron désormais largement dominant aux États-Unis

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC , la proportion des nouveaux cas attribuables à ce nouveau variant a atteint 73,2 % pour la semaine s'étant terminée le 18 décembre, par rapport à seulement 26,6 % de cas associés au variant Delta.

La semaine précédente, il ne constituait que 12,6 % des nouveaux cas, selon les estimations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC .

Sa prévalence est encore particulièrement forte dans certaines régions du pays, comme le sud-est, qui comprend entre autres l'Alabama, la Floride et le Mississippi, et le nord-ouest, qui inclut l'Idaho, l'Oregon et Washington. Le variant y représente respectivement 95,2 % et 96,3 % des nouveaux cas.

Signe de sa transmissibilité phénoménale, il n'aura fallu que 19 jours après le premier cas d'Omicron détecté sur le sol américain pour que le variant devienne la souche dominante du pays.

À titre comparatif, le variant Delta, devenu dominant au début juillet, avait été identifié pour la première fois sur le territoire américain au printemps. Il était considéré comme deux fois plus contagieux que les variants précédents.

En matinée, le directeur du Service de santé publique des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, a averti que la flambée des cas toucherait surtout les personnes non vaccinées.

Il y aura une différence marquée entre l'expérience de ceux qui ont reçu le vaccin et ont une injection de rappel et ceux qui ne l'ont pas fait , a-t-il mis en garde, réitérant le plaidoyer des experts en santé publique en faveur de la vaccination.

« Si vous n'êtes pas vacciné, je suis inquiet pour vous. Je suis inquiet, car votre risque d'être hospitalisé ou, Dieu vous en préserve, de perdre la vie à cause de ce virus, est assez important. » — Une citation de Dr Vivek Murthy, directeur du Service de santé publique des États-Unis

Selon les données des CDC, 65,4 % des Américains de plus de 5 ans ont une vaccination complète (une ou deux doses, selon le vaccin), et 32,4 % ont reçu une injection additionnelle.

C'est dans ce contexte que le président Joe Biden doit prononcer mardi un discours à la nation sur la COVID-19.

Malgré la flambée épidémique, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a indiqué qu'un nouveau confinement serait exclus.