L’itinérance toujours en augmentation dans les Laurentides

Près d'un an plus tard, après avoir déménagé à trois reprises, l'établissement accueille dix personnes chaque nuit et semble enraciné. Tous les soirs, depuis cet été, c'est plein. Et on refuse même du monde à l'occasion , indique la directrice Nancy Ponton.

Elle estime que la moitié de la clientèle provient de la région des Laurentides. Les autres viennent d'autres villes, dont Montréal. J'ai pogné l'amour de la nature , affirme Harold Plourde, qui fréquente la Halte-Chaleur de Sainte-Agathe-des-Monts depuis une dizaine de jours.

Sa roulotte, dans laquelle il logeait, à Terrebonne, a été incendiée. Ils sont merveilleux , dit-il en parlant des intervenants de la Halte. Ils font beaucoup de choses pour nous, pas juste nous nourrir. Des fois, tu as un peu de la peine et ils vont te consoler. Parce que je trouve ça dur quand même , ajoute-t-il en retenant ses larmes.

Plusieurs personnes en situation d'itinérance semblent avoir adopté la région des Laurentides. Les refuges en ville, ce n'est plus comme c'était, ils ne veulent plus retourner dans les grands centres , indique Mélanie Bolduc, travailleuse de rue à Sainte-Agathe pour L'Écluse des Laurentides.

Le manque de logement abordable

Mais si l'itinérance continue de prendre de l'ampleur dans la région, c'est surtout à cause du manque de logements, croit Nancy Ponton. Des petits logements abordables, pas chers, à 500 ou 600 $, ça n'existe plus. Quand tu es sur l'aide sociale avec un chèque minimum, un loyer à 600 $, c'est déjà trop cher, mais là, ça n'existe plus! Donc, les gens se retrouvent à la rue.

Même les motels qui peuvent loger les gens au mois sont pleins, ajoute Mélanie Bolduc. Puis, c'est 950 $ par mois pour un lit, un petit frigo et une salle de bain. Ça montre que notre monde ne peut plus se loger comme il le faisait avant.

Pendant la saison estivale, les grands espaces permettent à certains de camper dans des clairières, le long de l'autoroute ou de la piste du P'tit train du nord. D'autres s'installent sur des plages, explique Nancy Ponton.

Ce ne sont pas toutes les personnes en situation d'itinérance qui veulent dormir [à la Halte], explique-t-elle. Certains cherchent plutôt à s'isoler. Malheureusement, poursuit-elle, la Sûreté du Québec va finir par aller les chercher, les déloger et leur proposer des endroits comme ici.

Un abri temporaire mis à la disposition des personnes en situation d’itinérance à la Halte-Chaleur. Photo : Radio-Canada

Des abris temporaires

Pour s'adapter aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas dormir à l'intérieur, la Halte-Chaleur a décidé de faire l'essai d'abris temporaires faits de mousse isolante, de fabrication tchèque.

Résistant au feu et permettant de maintenir une température supérieure d'environ 15 degrés à celle de l'extérieur, ces abris ont été mis à l'essai à Montréal l'hiver dernier. Cette année, des organismes de plusieurs localités, dont Sainte-Agathe et Mont-Laurier, en ont installé sur leur territoire.

Ce n'est pas miraculeux, c'est une alternative qui est offerte aux gens qui ne fréquentent pas les refuges , indique Caroline Leblanc, collaboratrice de l'organisme Care Montréal qui étudie l'utilisation de ces abris dans le cadre de sa thèse de doctorat en santé communautaire.

Mme Leblanc prône la vigilance dans le recours à ces abris. À partir du moment où c'est utilisé comme un débordement, il faut se questionner et restructurer nos milieux. Personne ne devrait habiter dans un abri parce qu'il manque de place dans un refuge.

À la recherche d’un emplacement permanent

À Sainte-Agathe, Nancy Ponton et Mélanie Bolduc alertent les autorités sur le manque de logements sociaux. Elles sont néanmoins conscientes que les immeubles d'appartements ne pousseront pas immédiatement.

En attendant, la direction de la Halte-Chaleur cherche un emplacement permanent pour l'établissement, qui est installé temporairement dans une maison qui abritera une nouvelle caserne de pompiers en 2022.

Mme Ponton souhaite aussi trouver du financement et du personnel supplémentaire pour garder les portes du refuge ouvertes toute la journée, et pas seulement la nuit.