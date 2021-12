Dépistage de la COVID-19 à Ottawa : les critères pourraient bientôt changer

Avec la hausse des cas de COVID-19, la capacité de dépistage à Ottawa et dans tout l’Ontario est mise à rude épreuve. Dans la capitale fédérale, de nouveaux critères de priorisation pourraient survenir dans ce contexte d'engorgement.

Trouver un rendez-vous dans un centre de dépistage peut ressembler à un parcours du combattant. Lundi soir, par exemple, il n’y avait aucun rendez-vous de disponible pour un dépistage pour enfant au centre de dépistage du parc Brewer.

Le scénario est le même dans d'autres villes ontariennes, comme à Hamilton. En fin d'après-midi, il était impossible de prendre rendez-vous, en ligne, pour subir un test.

La Ville d’Ottawa assure tout mettre en œuvre pour offrir des plages horaires à la population. Le personnel fait des heures supplémentaires pour aider les sites de tests de dépistage à étendre leurs heures d'ouverture , précise le Groupe de travail sur le dépistage de la COVID-19 à Ottawa dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le groupe souligne que de nombreux travailleurs de la santé sont redéployés pour soutenir les campagnes de vaccination

La ville d’Ottawa pourrait changer son approche dans les prochains jours en matière de dépistage.

« Nous nous attendons à ce que l'approche des tests de dépistage de la COVID-19 change avec des nouveaux critères de priorisation qui se concentreront sur les populations vulnérables et les travailleurs essentiels. » — Une citation de Groupe de travail sur le dépistage de la COVID-19 à Ottawa, par communiqué

Ces nouveaux critères pourraient être annoncés par le gouvernement provincial et ensuite appliqués localement.



En attendant, Santé publique Ottawa (SPO) implore la population de faire preuve de la plus grande prudence. En l'absence d'accès à un dépistage par test PCR, on demande aux Ottaviens de s'auto-isoler.