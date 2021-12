Les coups de coeur 2021 de l’équipe culturelle d’ICI Estrie.

Après une année sabordée par la pandémie de COVID-19, les artistes sont revenus en force en 2021 pour offrir des performances et des oeuvres vibrantes et riches. À travers tous les spectacles, livres, chansons, pièces de théâtre, expositions et autres qu'elles ont vus, lus, entendus et commentés, nos chroniqueuses culturelles vous offrent leurs coups de coeur de l'année.

Les choix d'Anik Moulin

Le territoire sauvage de l'âme, par Jean-François Létourneau

« Le territoire sauvage de l'âme » est le premier roman de Jean-François Létourneau. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

L'enseignant au Cégep de Sherbrooke Jean-François Létourneau a de nombreuses cordes à son arc. Il est conteur et auteur de l'essai Le territoire dans les veines et du livre audio avec Les Marchands de mémoire. Il a publié son tout premier roman en avril 2021, Le territoire sauvage de l'âme, aux éditions du Boréal. Un voyage que j'ai tant aimé, poétique et touchant, inspiré de sa propre vie. L'auteur nous emmène au Nunavik, dans la froidure et la beauté des paysages nordiques, là où il découvre surtout la chaleur d'un peuple méconnu. Son périple le ramène aussi chez lui, chez nous, en Estrie.

Essence, de Mayfly

La pochette du EP "Essence", du duo Mayfly (2021). Photo : Duprince

Au début de l'été 2021, le duo Mayfly lance un micro album, Essence. De douces mélodies qui nous transportent. Les Sherbrookoises d'origine Charlie Kunce et Emma Cochrane ont réalisé une œuvre atmosphérique, mélancolique et si jolie. L'essence de ce duo est sans contredit ses harmonies vocales, tout simplement envoûtantes. Grand coup de cœur pour ces deux jeunes femmes, débordantes de talent.

La poésie de Geneviève Rioux

Les mots de Geneviève Rioux m'ont habitée longtemps. Ils m'habitent toujours. Son histoire glace le sang. En 2018, elle est victime d'une tentative d'agression sexuelle et d'une tentative de meurtre dans son propre domicile, à Sherbrooke. Elle reçoit 18 coups de couteau à la tête, au visage et dans le haut du corps, par un agresseur masqué. Elle est laissée pour morte, mais elle survit. Aucune accusation n'a encore été portée. Écrire l'aide à guérir. Dans son processus d'écriture, elle est épaulée par David Goudreault. Son premier poème en est un puissant, chavirant, publié dans la revue d'art « Le Sabord ».

Toute beauté n'est pas perdue, de Vincent Vallières

Vincent Vallières a présenté son huitième album, « Toute beauté n'est pas perdue », en 2021. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Vincent Vallières et sa musique occupent une place de choix dans mon cœur. Qu'il soit rock ou folk, qu'il chante la grève, l'amour ou la nostalgie, qu'il soit seul ou entouré, jouant de la guitare ou du piano, je l'aime. Son huitième album, sorti en avril dernier, Toute beauté n'est pas perdue, est l'un des plus beaux; une œuvre dense et riche. J'ai également vu son spectacle minimaliste, une rare tournée en solitaire pour le Magogois et un moment mémorable. Quel conteur hors pair quand même, ce Vallières, à l'écrit comme sur scène. Il me fait sourire et m'émeut toujours autant.

Dans le ventre du vent, de Mélanie Béliveau

Mélanie Béliveau est poète... et médecin! Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

La Sherbrookoise Mélanie Béliveau est médecin-accoucheuse et accoucheuse de poésie, comme elle dit! La maman de quatre enfants a publié l'été dernier un premier recueil, Dans le ventre du vent, aux éditions les Écrits des Forges. Ses poèmes sont courts, mais les images fortes et profondes restent en tête. Celle qui a surmonté un cancer du sein a récemment repris le boulot. C'est l'une de mes entrevues marquantes de 2021. Le lancement officiel de son bouquin se fera quelque part en 2022.

Les choix de Marie-Claude Veilleux

La reconstruction du paradis, de Robert Lalonde

L’artiste a vu brûler en 2018 la maison qu’il habitait depuis 40 ans avec sa compagne à Sainte-Cécile-de-Milton, perdant ainsi tous ses 4000 livres. Il coule toutefois maintenant des jours heureux à North Hatley. Ce récit est un formidable carnet de cheminement dans l’épreuve, un réel passage du ton sombre au ton lumineux et si bien ficelé. La plume de l’auteur nous garde captifs par l’émotion et les anecdotes. Inspirant.

Mes forêts, d'Hélène Dorion

«Mes forêts» est le plus récent titre d'Hélène Dorion, qui a publié plus d'une vingtaine de recueils de poésie au Québec, comme en Belgique et en France. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Voici de la poésie puissante! Un grand tour de forêt de la part de cette autrice de chez nous, qui a publié jusqu’à maintenant une vingtaine d’ouvrages : romans, essais et recueils de poésie. Celui-ci nous fait ressentir l’amour et le souci d’Hélène Dorion pour les forêts, qu’elle fréquente beaucoup et qu’elle qualifie de nourritures essentielles pour les humains. L’autrice accompagne ce nouveau titre de suggestions de musique à écouter en lisant.

Les concerts ciné-piano de Roman Zavada

Le pianiste Roman Zavada présente des concerts inusités et originaux, ici Résonnances boréales (archives). Photo : Gracieuseté de l'artiste

Roman Zavada, artiste du Centre-du-Québec, a présenté l’automne dernier à Sherbrooke, Cowansville et Coaticook ce régal sur écran de films muets de l’époque, Chaplin entre autres, accompagnés au piano. Puits sans fond de talents et de folie, Roman Zavada joue devant nous les trames de ces films qu’il improvise chaque soir. Un délicieux moment où le public rigole, découvre le début du cinéma, et le génie de certains réalisateurs et acteurs. Un voyage dans le temps duquel on ressort regaillardis.

La pièce Une fille en or au Théâtre du Double-Signe

Le dramaturge Sébastien David Photo : Julie Artacho

Cette pièce a été écrite, mise en scène et jouée par Sébastien David, aux côtés de l’éblouissante comédienne Amélie Dallaire. Celle-ci interprète quatre filles dont l’existence sera bouleversée : une fille en or, une fille en terre, une fille en pixels et une fille en double…

Le thème de la métamorphose est exploité avec une originalité hors du commun, autant par le jeu que par la vidéo, la mise en scène et la présence des deux artistes sur scène. C'est le triomphe de l’imagination!

Échos de la compagnie de danse sherbrookoise Sursaut

La production Échos de la compagnie Sursaut Photo : Compagnie Sursaut

La directrice artistique Francine Châteauvert signait avec Échos la dernière chorégraphie de son parcours d’une trentaine d’années avec cette compagnie de 36 ans. Cela en fait l’une des plus anciennes compagnies de danse contemporaine encore active au Canada. Chaque tableau de Échos rejoignait les spectateurs, ravis de retrouver la troupe jouant les différentes humeurs des saisons sur des musiques créées pour ce spectacle. Une soirée de grand plaisir pour nous et de grand bonheur pour la directrice, pour qui il s'agissait de son chant du cygne.