Troisième dose de vaccin : des Nord-Ontariens pourraient devoir s’armer de patience

Joëlle Martel, promotrice de la santé pour Santé publique Sudbury et districts (SPSD), note que l'administration des troisièmes doses prendra du temps, surtout en raison du congé des Fêtes.

On fait ce qu'on peut pour augmenter notre capacité. On a mis le plus grand nombre de membres du personnel possible. On a aussi demandé à nos partenaires de nous aider , affirme Mme Martel.

C’est ce qu’avait aussi admis la Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts SPSD , en entrevue avec CBC. Nous ne pourrons pas immuniser rapidement les quelque 100 000 personnes qui sont maintenant admissibles.

Cette semaine, des séances de vaccination sans rendez-vous pour les 3e doses sont organisées dans deux arénas du Grand Sudbury, jusqu’à jeudi.

Dans le district sanitaire de Porcupine, des séances de vaccination ont été annulées dernièrement, ce qui cause de la frustration parmi la population, selon Claire Forcier, qui fait du bénévolat à Hearst.

« Les gens qui veulent se faire vacciner ont hâte, surtout pour une 3e dose. Alors, arriver sur une porte fermée et se faire dire [...] qu'il faudra prendre rendez-vous pour une autre fois, ça dérange les gens un peu, je crois. » — Une citation de Claire Forcier, bénévole lors des séances de vaccination à Hearst

Sur son site web, le Bureau de santé Porcupine indique que la priorité continue d’être donnée à ceux qui veulent obtenir leur première ou leur deuxième dose, car ils risquent davantage d’être gravement malades.

Nombre de nouveaux cas comparable à la fin de semaine précédente

Les bureaux de santé publique du Nord de l'Ontario ont recensé plus 271 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi.

C'est un bilan identique à la période du 11 au 13 décembre, mais la gravité de la situation varie selon les districts sanitaires.

Un total de 273 guérisons ont aussi été comptabilisées depuis le 17 décembre et le nombre de cas actifs descend légèrement pour s’établir à 848 pour l’ensemble de la région.

La région du Grand Sudbury et de l'île Manitoulin demeure celle du Nord de l'Ontario avec le plus de cas actifs de COVID-19, avec 268 en date de lundi après-midi.

Le Bureau de santé régional a enregistré 79 nouveaux cas et 115 guérisons en trois jours.

La Dre Penny Sutcliffe précisait lundi matin qu’aucun cas lié au variant Omicron n’avait encore été confirmé dans le Grand Sudbury, mais que plusieurs cas possibles ont été identifiés.

D'autres districts sanitaires moins peuplés comptent davantage de cas par 100 000 habitants que Sudbury pour la période du 14 au 20 décembre.

C'est le cas pour les districts de Kenora et de Rainy River, près du Manitoba, où 46 cas ont été détectés depuis vendredi.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a enregistré en moyenne 19 cas par 100 000 habitants par jour depuis le 14 décembre, un taux jamais observé auparavant dans ce secteur.

Le taux d’infection est également en hausse dans le district de Timiskaming, où 17 nouveaux cas ont été détectés depuis vendredi.

Les Services de santé du Timiskaming ont aussi enregistré 15 guérisons.

Pour sa part, le Bureau de santé Porcupine a fait état de 37 nouveaux cas en trois jours, et de 22 guérisons. La plupart des personnes atteintes se trouvent dans le secteur comprenant les communautés de Cochrane, Matheson, Iroquois Falls et Smooth Rock Falls.

Les cas actifs ont aussi légèrement augmenté dans les districts sanitaires de Thunder Bay (+6) et de North Bay-Parry Sound (+4) pendant la fin de semaine.

À l’opposé, le nombre de cas actifs a diminué de façon significative dans la région de Sault-Sainte-Marie.

Santé publique Algoma a ajouté 32 cas et 71 guérisons à son bilan depuis vendredi.