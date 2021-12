Un deuxième resserrement consécutif qui surprend et déçoit dans la région

La fermeture pour une durée indéterminée des bars et des tavernes de la province a été accueillie comme un véritable coup de massue par les propriétaires du Bar à Pitons, à Chicoutimi. Plutôt que d'ouvrir ses portes lundi soir à 50 % de la capacité comme cela était prévu, l'établissement situé au sous-sol de la Maison Price devra limoger temporairement six employés et revoir son approvisionnement sans savoir à quel moment il pourra de nouveau recevoir des clients.

Le directeur des opérations, Simon Lacoste, avoue être un peu désemparé par la situation. Premièrement, ça devient un cauchemar logistique. J’ai été obligé de parler à mes fournisseurs, j’ai été obligé de parler avec mes employés, j’ai été obligé de parler avec tout le monde. On était supposé de former une fille ce soir, donc pas de formation ce soir. On ne sait pas quand est-ce qu’on va rouvrir. Nous, on a du stock en surplus, comme on ne nous a pas donné de préavis. On n’a pas pu avoir au moins une semaine pour préparer une fermeture qui peut être indéfinie. On ne sait pas quand ça va finir , a-t-il partagé, à chaud, lundi après-midi.

Le directeur des opérations du Bar à Pitons, Simon Lacoste. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les gyms et les spas fermés

Comme les bars qui devaient en principe être réduits à 50 % de leur capacité à compter de lundi, les gyms, salles de spectacles, cinémas et spas ont aussi appris qu’ils devaient tout simplement fermer leurs portes à compter de 17 h lundi.

On écope encore un peu, écoutez, on fait partie de la même gang que les bars puis les restaurants, les spectacles, a déploré Éric Gravel, copropriétaire du Centre Multi-Forme d'Arvida. Est-ce qu’il y a plus de chances qu’on attrape la COVID dans un centre sportif ou ailleurs? On ne le sait pas, on se pose la question, mais on avait mis des règles quand même assez strictes qui faisaient que ce n’est pas nous qui faisions de la contamination. Mais là, on est obligé de suivre les règles .

Le Centre Multi-Forme d'Arvida est, de nouveau, forcé de fermer ses portes. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

... les cinémas aussi

Les amateurs rencontrés au cinéma, quelques heures avant la fermeture décrétée par Québec, partagaient différentes idées quant à l’annonce.

Je trouve ça niaiseux ben raide. Ce n’est pas moi le gouvernement. Je ne peux pas décider ce qu’il décide , a dit un homme rencontré au Cinéma Odyssée, à Chicoutimi.

C’est certain que c’est plate. Avec la distanciation sociale que tout le monde avait, je crois que ça aurait été correct. En plus, dans le temps des Fêtes comme ça, c’est certain que c’est plate. Ce n’est pas nous autres qui décidons , a ajouté un autre.

Pour un autre client, l’annonce avait du sens. C’est la chose à faire, c’est certain. C’est pour éviter la propagation , a-t-il affirmé.

Des parents satisfaits, d'autres fâchés

Les réactions de parents d'élèves étaient partagées à la suite de l'annonce de la fermeture des écoles primaires et secondaires jusqu'au 10 janvier. Dans les faits, pour plusieurs, le calendrier scolaire se sera terminé une journée plus tôt que ce qui était prévu. La plupart des parents rencontrés à la sortie d’une école primaire de Chicoutimi étaient résignés, mais d'autres croyaient que le gouvernement va trop loin.

On s’en doutait un petit peu. On s’en était sorti la première fois, on va s’en sortir encore. On sait à quoi s’attendre cette fois-ci , a lancé un père de famille.

Il y a des éclosions qui arrivent et qui augmentent. Je pense que c’est raisonnable. On n’a pas de chance à prendre , a ajouté une mère.

Je trouve que tout est exagéré. Il faut apprendre à vivre avec la COVID et avec les conséquences. À un moment donné, c’est comme trop. On ne peut passer notre vie toujours à reculer. Oui, ok, on est vacciné, super. Maintenant, est-ce qu’on peut juste reprendre la vie normale? , a protesté une autre mère rencontrée.

Rien de plus pour les commerces

Pour ce qui est des commerces, ils n’ont pas eu de mauvaise nouvelle supplémentaire lundi. Les boutiques et les centres commerciaux de la région doivent désormais réduire la capacité d'accueil à 50 %, mais sans plus. Le commerce DeSerres à Chicoutimi a d'ailleurs adopté un système afin de respecter les nouvelles mesures.

Notre capacité aujourd’hui est de 35 clients, donc on a décidé de prendre nos petites cartes de visite, les numéroter jusqu’à 35 et puis distribuer à chaque client qui rentre une carte. À la sortie, il nous redonne la carte. Cela nous permet d’avoir un suivi du nombre des clients , a expliqué la directrice de la boutique, Anna Rochedreux.

La directrice de la boutique DeSerres à Chicoutimi, Anna Rochedreux, montre les cartes utilisées pour compter le nombre de clients. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Quant aux restaurants, ils peuvent rester ouverts, mais en plus de la capacité diminuée, les heures d'ouverture sont réduites entre 5 h et 22 h.

